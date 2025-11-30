Графики отключения света в Одессе 1 декабря

Трасса здоровья в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После очередных ракетно-дронных атак украинская энергосистема работает на пределе, поэтому страна вынуждена экономить электричество. Так, 1 декабря в Одессе и области, как и в большинстве областей, снова введут графики отключения света, которые коснутся сразу нескольких групп потребителей.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Графики отключения света в Одессе

Стабилизационные отключения света в Одессе будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Экстренные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе могут ввести аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, с 1 декабря 2025 года одесситов ждет сразу несколько важных нововведений — от дополнительных выплат и социальных программ до изменений в бронировании и работе сервисов. Также мы писали, что в Одесской области за год открыли 3 782 новых производства за коммунальные долги..