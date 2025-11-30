Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Отключение света — как будут действовать графики в Одессе завтра

Отключение света — как будут действовать графики в Одессе завтра

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 20:47
Графики отключения света в Одессе 1 декабря
Трасса здоровья в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После очередных ракетно-дронных атак украинская энергосистема работает на пределе, поэтому страна вынуждена экономить электричество. Так, 1 декабря в Одессе и области, как и в большинстве областей, снова введут графики отключения света, которые коснутся сразу нескольких групп потребителей.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Реклама
Читайте также:

Графики отключения света в Одессе

Стабилизационные отключения света в Одессе будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Реклама

Экстренные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе могут ввести аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

Реклама
  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, с 1 декабря 2025 года одесситов ждет сразу несколько важных нововведений — от дополнительных выплат и социальных программ до изменений в бронировании и работе сервисов. Также мы писали, что в Одесской области за год открыли 3 782 новых производства за коммунальные долги..

Одесса Одесская область Новости Одессы ДТЭК отключения света графики отключений света
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации