Отключение света в Одессе 30.11 - список обесточенных адресов

Сегодня, 30 ноября, в Одессе снова проводят ремонтные работы, из-за которых несколько кварталов останутся без электроэнергии до вечера. Вернуть свет энергетики обещают до 22:00. Отметим, что кроме плановых, в городе действуют и графики почасовых отключений.

Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщили в Одесском городском совете.

Где нет света в Одессе

Северный РЭС

Плановые работы в Северном районе охватят многие жилые кварталы и переулки.

1-я линия 2-го Лиманчика

2-я линия 2-го Лиманчика

3-я линия 2-го Лиманчика

4-я линия 2-го Лиманчика

9-я линия 2-го Лиманчика

ул. Атамана Головатого

ул. Наливная

Атамана Чепиги

ул. Черноморского Казачества, 95-135

переулок Павла Кравцова, 2, 2б

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

