Видео

Одесситы сегодня без света — кого обесточат вне графиков

Дата публикации 30 ноября 2025 10:15
Отключение света в Одессе 30.11 - список обесточенных адресов
Энергетик проверяет автоматы. Фото иллюстративное: freepik

Сегодня, 30 ноября, в Одессе снова проводят ремонтные работы, из-за которых несколько кварталов останутся без электроэнергии до вечера. Вернуть свет энергетики обещают до 22:00. Отметим, что кроме плановых, в городе действуют и графики почасовых отключений.

Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщили в Одесском городском совете.

Где нет света в Одессе

Северный РЭС

Плановые работы в Северном районе охватят многие жилые кварталы и переулки.

  • 1-я линия 2-го Лиманчика
  • 2-я линия 2-го Лиманчика
  • 3-я линия 2-го Лиманчика
  • 4-я линия 2-го Лиманчика
  • 9-я линия 2-го Лиманчика
  • ул. Атамана Головатого
  • ул. Наливная
  • Атамана Чепиги
  • ул. Черноморского Казачества, 95-135
  • переулок Павла Кравцова, 2, 2б

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы писали, сколько производств за долги открыли в Одесской области. Также сообщали, какие изменения для одесситов произойдут в первый месяц зимы.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
