Отключение света в Одессе 30.11 - список обесточенных адресов

Одесситы сегодня без света — кого обесточат вне графиков
Сегодня, 30 ноября, в Одессе снова проводят ремонтные работы, из-за которых несколько кварталов останутся без электроэнергии до вечера. Вернуть свет энергетики обещают до 22:00. Отметим, что кроме плановых, в городе действуют и графики почасовых отключений.
Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света в Одессе
Северный РЭС
Плановые работы в Северном районе охватят многие жилые кварталы и переулки.
- 1-я линия 2-го Лиманчика
- 2-я линия 2-го Лиманчика
- 3-я линия 2-го Лиманчика
- 4-я линия 2-го Лиманчика
- 9-я линия 2-го Лиманчика
- ул. Атамана Головатого
- ул. Наливная
- Атамана Чепиги
- ул. Черноморского Казачества, 95-135
- переулок Павла Кравцова, 2, 2б
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, мы писали, сколько производств за долги открыли в Одесской области. Также сообщали, какие изменения для одесситов произойдут в первый месяц зимы.
Читайте Новини.LIVE!