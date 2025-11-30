Відключення світла в Одесі 30.11 — список знеструмлених адрес

Одесити сьогодні без світла — кого знеструмлять поза графіками
Сьогодні, 30 листопада, в Одесі знову проводять ремонтні роботи, через які кілька кварталів залишаться без електроенергії до вечора. Повернути світло енергетики обіцяють до 22:00. Зазначимо, що окрім планових, в місті діють і графіки погодинних відключень.
Про це у неділю, 30 листопада, повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла в Одесі
Північний РЕМ
Планові роботи у Північному районі охоплять багато житлових кварталів і провулків.
- 1-а лінія 2-го Лиманчика
- 2-а лінія 2-го Лиманчика
- 3-я лінія 2-го Лиманчика
- 4-а лінія 2-го Лиманчика
- 9-а лінія 2-го Лиманчика
- вул. Отамана Головатого
- вул. Наливна
- вул. Отамана Чепіги
- вул. Чорноморського Козацтва, 95–135
- пров. Павла Кравцова, 2, 2б
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
