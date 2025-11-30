Відключення світла в Одесі 30.11 — список знеструмлених адрес

Енергетик перевіряє автомати. Фото ілюстративне: freepik

Сьогодні, 30 листопада, в Одесі знову проводять ремонтні роботи, через які кілька кварталів залишаться без електроенергії до вечора. Повернути світло енергетики обіцяють до 22:00. Зазначимо, що окрім планових, в місті діють і графіки погодинних відключень.

Про це у неділю, 30 листопада, повідомили в Одеській міській раді.

Де немає світла в Одесі

Північний РЕМ

Планові роботи у Північному районі охоплять багато житлових кварталів і провулків.

1-а лінія 2-го Лиманчика

2-а лінія 2-го Лиманчика

3-я лінія 2-го Лиманчика

4-а лінія 2-го Лиманчика

9-а лінія 2-го Лиманчика

вул. Отамана Головатого

вул. Наливна

вул. Отамана Чепіги

вул. Чорноморського Козацтва, 95–135

пров. Павла Кравцова, 2, 2б

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

