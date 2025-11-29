Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Графіки світла — коли одеситам відключатимуть електрику завтра

Графіки світла — коли одеситам відключатимуть електрику завтра

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 20:45
Графіки вимкнення світла в Одесі 30 листопада
Будинок в Одесі зі світлом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через постійні атаки РФ українська енергосистема працює на межі, тому країна живе у режимі жорсткої економії електроенергії. Так, 30 листопада, у більшості регіонів, а також і в Одесі та області знову діятимуть погодинні вимкнення світла. Обмеження торкнуться кількох груп споживачів одночасно.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Реклама
Читайте також:

Графіки відключення світла в Одесі

Стабілізаційні відключення світла в Одесі застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Графіки світла — коли одеситам відключатимуть електрику завтра - фото 1
Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК
Графіки світла — коли одеситам відключатимуть електрику завтра - фото 2
Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Екстрені відключення світла

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в регіоні можуть ввести аварійні відключення світла.  Під час екстрених вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію. 

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, Одещина та Миколаївщина опинилися серед регіонів із найбільшими показниками боргів. Також ми писали, в Одесі планують кардинально спростити процедури відновлення будинків у історичному центрі.  

Одеса Одеська область Новини Одеси ДТЕК відключення світла графіки відключень світла
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації