Графіки вимкнення світла в Одесі 30 листопада

Через постійні атаки РФ українська енергосистема працює на межі, тому країна живе у режимі жорсткої економії електроенергії. Так, 30 листопада, у більшості регіонів, а також і в Одесі та області знову діятимуть погодинні вимкнення світла. Обмеження торкнуться кількох груп споживачів одночасно.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Графіки відключення світла в Одесі

Стабілізаційні відключення світла в Одесі застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК

Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Екстрені відключення світла

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в регіоні можуть ввести аварійні відключення світла. Під час екстрених вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, Одещина та Миколаївщина опинилися серед регіонів із найбільшими показниками боргів. Також ми писали, в Одесі планують кардинально спростити процедури відновлення будинків у історичному центрі.