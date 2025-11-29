Планові відключення світла в Одесі: адреси 29 листопада

Енергетик перевіряє автомати. Фото ілюстративне: freepik

У суботу, 29 листопада, в Одесі окрім погодинних відключень, частина вулиць залишиться без електроенергії через планові ремонтні роботи. Світло повернуть не раніше 22:00.

Про це у суботу, 29 листопада, повідомили в Одеській міській раді.

Реклама

Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Північний РЕМ

Планові роботи у Північному районі охоплять багато житлових кварталів і провулків.

1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 9-а лінії 2-й Лиманчик

вул. Отамана Головатого

вул. Наливна, 1, 4, 4а

вул. Отамана Чепіги, 33, 35, 104

вул. Чорноморського Козацтва, 95-135

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, народна депутатка Інна Совсун заявила, що чим холоднішою буде погода, тим довшими будуть заходи обмеження електроенергії. Також ми писали про старт національної ініціативи "Волонтери на зв’язку", щоб зміцнити роботу критичної інфраструктури та підтримати мобільний зв’язок у громадах.