Плановые отключения света в Одессе: адреса 29 ноября

В субботу, 29 ноября, в Одессе кроме почасовых отключений, часть улиц останется без электроэнергии из-за плановых ремонтных работ. Свет вернут не ранее 22:00.

Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили в Одесском городском совете.

Где нет света в Одессе

Северный РЭС

Плановые работы в Северном районе охватят многие жилые кварталы и переулки.

1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 9-я линии 2-й Лиманчик

ул. Атамана Головатого

ул. Наливная, 1, 4, 4а

ул. Атамана Чепиги, 33, 35, 104

ул. Черноморского Казачества, 95-135

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, народный депутат Инна Совсун заявила, что чем холоднее будет погода, тем длиннее будут меры ограничения электроэнергии. Также мы писали о старте национальной инициативы "Волонтеры на связи", чтобы укрепить работу критической инфраструктуры и поддержать мобильную связь в громадах.