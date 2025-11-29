Графики отключения света в Одессе 30 ноября

Дом в Одессе со светом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за постоянных атак РФ украинская энергосистема работает на пределе, поэтому страна живет в режиме жесткой экономии электроэнергии. Так, 30 ноября, в большинстве регионов, а также и в Одессе и области снова будут действовать почасовые отключения света. Ограничения коснутся нескольких групп потребителей одновременно.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Графики отключения света в Одессе

Стабилизационные отключения света в Одессе будут применяться ко всем группам. Проверить, к какой относится ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Экстренные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе могут ввести аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

