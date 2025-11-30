Графіки відключення світла в Одесі 1 грудня

Траса здоров'я в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після чергових ракетно-дронових атак українська енергосистема працює на межі, тому країна змушена економити електрику. Так, 1 грудня в Одесі та області, як і у більшості областей, знову запровадять графіки відключення світла, які торкнуться одразу кількох груп споживачів.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Реклама

Читайте також:

Графіки відключення світла в Одесі

Стабілізаційні відключення світла в Одесі застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Екстрені відключення світла

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в регіоні можуть ввести аварійні відключення світла. Під час екстрених вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, з 1 грудня 2025 року одеситів чекає одразу кілька важливих нововведень — від додаткових виплат і соціальних програм до змін у бронюванні та роботі сервісів. Також ми писали, що в Одеській області за рік відкрили 3 782 нові провадження за комунальні борги.