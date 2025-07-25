В Одесі тимчасово змінюють свій маршрут два тролейбуси

Два тролейбуси сьогодні в Одесі змінять свій маршрут — які
В Одесі сьогодні, 25 липня, тимчасово змінилися маршрути тролейбусів №3 та №10. Причини зміни поки не повідомляються, проте зазначається, що робиться все можливе, щоб якнайшвидше відновити маршрути.
Про це повідомили у прес-службі Одеської мерії.
Новий маршрут
Сьогодні тролейбус №3 поки курсуватиме лише до зупинки "Пресмаш". Що ж до тролейбуса №10, то його кінцева зупинка в центрі буде вулиця Рішельєвська.
Нагадаємо, що з першого грудня 2024 року проїзд в Одеському електротранспорті коштує 15 гривень. Однак, якщо користуватися проїзними, то вартість однієї поїздки обходитиметься дешевше.
Скільки коштуватиме проїзний на місяць
Для школярів:
- на трамвай — 120 грн;
- на тролейбус — 120 грн;
- на трамвай і тролейбус — 160 грн.
Для студентів денної форми навчання:
- на трамвай — 240 грн;
- на тролейбус — 240 грн;
- на трамвай і тролейбус — 340 грн.
Для службових поїздок працівників підприємств, установ та організацій (за безготівковим розрахунком):
- на трамвай — 630 грн;
- на тролейбус — 630 грн;
- на трамвай і тролейбус — 756 грн.
Для населення:
- на трамвай — 420 грн;
- на тролейбус — 420 грн;
- на трамвай і тролейбус — 567 грн.
Проїзні квитки на тиждень:
- на трамвай — 105 грн;
- на тролейбус — 105 грн;
- на трамвай і тролейбус — 147 грн.
Проїзні квитки на квартал:
- на трамвай — 1170 грн;
- на тролейбус — 1170 грн;
- на трамвай і тролейбус — 1550 грн.
Раніше ми писали, що рух трамваїв із центру Одеси на Пересип буде відновлено. А також про пільговий проїзд поїздами — кому не потрібно платити 2025 року.
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