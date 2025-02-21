Атака на Одещину та інші області

Ракета в небі. Фото ілюстративне: Вікна

У ніч проти 21 лютого 2025 року противник атакував Україну 160-ма ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Крім того, завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Одещині із Криму.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Тривога в Одеській області лунала з 4:27 до 4:51 ранку. Щодо постраждалих внаслідок влучання ракет інформації поки немає. Безпілотники ж летіли з різних напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово та Шаталово.

Нашій авіації та зенітно-ракетним військам,

вдалося збити 87 ударних БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Проте 70 ворожих дронів-імітаторів було локаційно втрачено.

Збиті шахеди. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, нещодавно ми писали про коментарі Залужного щодо війни, а також про обстріл дитячої поліклініки.