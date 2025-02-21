Атака на Одещину та інші області

Дві ракети на Одещину — ранкова атака РФ
У ніч проти 21 лютого 2025 року противник атакував Україну 160-ма ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Крім того, завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Одещині із Криму.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
Ракети та дрони
Тривога в Одеській області лунала з 4:27 до 4:51 ранку. Щодо постраждалих внаслідок влучання ракет інформації поки немає. Безпілотники ж летіли з різних напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово та Шаталово.
Нашій авіації та зенітно-ракетним військам,
вдалося збити 87 ударних БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Проте 70 ворожих дронів-імітаторів було локаційно втрачено.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про коментарі Залужного щодо війни, а також про обстріл дитячої поліклініки.
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