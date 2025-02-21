Атака на Одесскую область и другие области

Ракета в небе. Фото иллюстративное: Окна

В ночь на 21 февраля 2025 года противник атаковал Украину 160-ю ударными БпЛА Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Кроме того, нанес удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 по Одесской области из Крыма.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Тревога в Одесской области звучала с 4:27 до 4:51 утра. О пострадавших в результате попадания ракет информации пока нет. Беспилотники же летели с разных направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово и Шаталово.

Нашей авиации и зенитно-ракетным войскам,

удалось сбить 87 ударных БпЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях. Однако 70 вражеских дронов-имитаторов были локально потеряны.

Сбитые шахеды. Фото: Воздушные силы

Напомним, недавно мы писали о комментариях Залужного относительно войны, а также об обстреле детской поликлиники.