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Двійник Одеського ДТЕК — у мережі попереджають про шахрайський чат-бот

20 грудня 2023 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Двійник Одеського ДТЕК — у мережі попереджають про шахрайський чат-бот
Шахрай за компʼютером. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі шахраї створили фейковий чат-бот ДТЕК. Відомо, що схема працює через отримання персональних даних від користувачів. 

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

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Що відомо про шахрайський бот

  • має назву "ДТЕК Одеська електромережа" з ім’ям @OdessaOblEnergoBot;
  • надає відповіді клієнту, нібито, від імені компанії та, в тому числі запитує персональні дані.

В енергетичній компанії спростували створення нового боту та закликали споживачів не надавати дані шахраям. 

Справжній бот ДТЕК

  • імʼя користувача — @DTEKOdeskiElektromerezhiBot.

"Відмінним функціоналом нашого офіційного чат-бота є сервісне меню, де можна дізнатися про можливі відключення за вашою адресою, передати покази лічильника, замовити послуги по роботі з лічильником, повідомити про відсутність світла та перевірити статус заявки. У фейковому чат-боті такої функції немає", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, сьогодні, 20 грудня, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Також ми писали, що Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 150 млн євро для України. Кошти спрямують для підтримки Укренерго під час опалювального сезону.

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