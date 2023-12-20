Двойник Одесского ДТЭК — в сети предупреждают о мошенническом чат-боте

Мошенник за компьютером. Фото: pixabay

В Одессе мошенники создали фейковый чат-бот ДТЭК. Известно, что схема работает по получению персональных данных от пользователей.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

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называется "ДТЭК Одесская электросеть" с именем @OdessaOblEnergoBot;

дает ответы клиенту якобы от имени компани, в том числе запрашивает персональные данные.

В энергетической компании опровергли создание нового бота и призвали потребителей не предоставлять данные мошенникам.

Настоящий бот ДТЭК

имя пользователя — @DTEKOdeskiElektromerezhiBot.

"Отличным функционалом нашего официального чат-бота является сервисное меню, где можно узнать о возможных отключениях по вашему адресу, передать показы счетчика, заказать услуги по работе со счетчиком, сообщить об отсутствии света и проверить статус заявки. В фейковом чат-боте такой функции нет", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 20 декабря, тысячи одесситов остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ.

Также мы писали, что Европейский банк реконструкции и развития предоставит 150 млн евро для Украины. Средства будут направлены для поддержки Укрэнерго во время отопительного сезона.