Масові відключення — мешканці всіх районів Одеси залишилися без світла

Свічки на балконі. Фото: Укрінформ

Сьогодні, 20 грудня, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Північний РЕМ:

Хуторська, 15-71,

Ак.Панкратової, 1-31,

Кругова, 10-58,

Хавкіна, 1-31,

Геологічна, 9-23,

Степова, 1-31,

Чорноморського Козацтва, 88-298,

Головатого, 102,

пров. 4-5й Деревообробний, 1-147,

Хімічна, 200-216,

пр-т Добровольського, 140-154,

С. Палія, 126-134,

Теплична, 3б,4а,

Махачкалинська, 1-5,

Бочарова, 38,40.

Центральний РЕМ:

Мечникова, 70,

пров.Середньофонтанський, 19-27,

Академічна, 9-14,

Середньофонтанська, 27-63,

пр-т Гагаріна, 16/1, 2, 3, 4,

Приморський б-р, 10,

Приморська, 14,

Артилерійська, 1/1, 1а,

Манежна, 2,

Ольгіївська, 2,10,

пров. Мітракова, 1-13,

узвіз Ольгіївський, 2-10,

Старопортофранківська, 12, 21,

Фонтанська дор., 4, 4а,

Педагогічна, 52,

Полунична, 6,

Тіниста, 30-34,

Посмітного, 5-9,

пров. Кришталевий, 2,2б,

пров. Полуничний, 1-23,

М. Говорова, 18,18б,

Довженка, 8-10,

Р. Кармена, 13,15,

пр-т Шевченка, 11а,

1-а Степова, 1-40,

4-а Приміська, 58-61,

Вронського, 52-63,

Кондренка, 60,60/1,

Кордонна, 3-38,

Корнюшина, 2-10,

Малиновського, 132-152,

Т. Тесс, 60а,

Туристська, 1-7,

пров. Туристський, 2-12.

Південний РЕМ:

Ю. Геллера, 2в,

Люстдорфська дор., 55/6,

пров. Кордонний, 16-37,

Авд.-Чорноморського, 1-21,

Бернардацці, 5-37,

Окружна, 20в,

Врожайна, 1-5,

Фонтанська дор., 36-75,

Архітектурна, 10-14,

Баштанна, 2,

Достоєвського, 1-25,

Кавунова, 1-18,

Китобійна, 2-19,

Кримська, 1-3,

Лядова, 10-15,

Рясна, 1-2,

Окружна, 17-42,

Планетна, 1-38,

Тульська, 1-7,

Флотська, 6-21,

пров. 1-2й Китобійний, 4-50,

пров.Кримський, 1-22,

пров. Слави, 1-6,

пров. Флотский, 6-23.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що похолодання збільшило навантаження на енергосистему, а це вносить зміни в особливості споживання електроенергії. Влітку потрібно було максимально економити світло після 19:00. Тепер же найкритичніші години дещо змістилися.