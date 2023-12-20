Масові відключення — мешканці всіх районів Одеси залишилися без світла
Сьогодні, 20 грудня, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Північний РЕМ:
- Хуторська, 15-71,
- Ак.Панкратової, 1-31,
- Кругова, 10-58,
- Хавкіна, 1-31,
- Геологічна, 9-23,
- Степова, 1-31,
- Чорноморського Козацтва, 88-298,
- Головатого, 102,
- пров. 4-5й Деревообробний, 1-147,
- Хімічна, 200-216,
- пр-т Добровольського, 140-154,
- С. Палія, 126-134,
- Теплична, 3б,4а,
- Махачкалинська, 1-5,
- Бочарова, 38,40.
Центральний РЕМ:
- Мечникова, 70,
- пров.Середньофонтанський, 19-27,
- Академічна, 9-14,
- Середньофонтанська, 27-63,
- пр-т Гагаріна, 16/1, 2, 3, 4,
- Приморський б-р, 10,
- Приморська, 14,
- Артилерійська, 1/1, 1а,
- Манежна, 2,
- Ольгіївська, 2,10,
- пров. Мітракова, 1-13,
- узвіз Ольгіївський, 2-10,
- Старопортофранківська, 12, 21,
- Фонтанська дор., 4, 4а,
- Педагогічна, 52,
- Полунична, 6,
- Тіниста, 30-34,
- Посмітного, 5-9,
- пров. Кришталевий, 2,2б,
- пров. Полуничний, 1-23,
- М. Говорова, 18,18б,
- Довженка, 8-10,
- Р. Кармена, 13,15,
- пр-т Шевченка, 11а,
- 1-а Степова, 1-40,
- 4-а Приміська, 58-61,
- Вронського, 52-63,
- Кондренка, 60,60/1,
- Кордонна, 3-38,
- Корнюшина, 2-10,
- Малиновського, 132-152,
- Т. Тесс, 60а,
- Туристська, 1-7,
- пров. Туристський, 2-12.
Південний РЕМ:
- Ю. Геллера, 2в,
- Люстдорфська дор., 55/6,
- пров. Кордонний, 16-37,
- Авд.-Чорноморського, 1-21,
- Бернардацці, 5-37,
- Окружна, 20в,
- Врожайна, 1-5,
- Фонтанська дор., 36-75,
- Архітектурна, 10-14,
- Баштанна, 2,
- Достоєвського, 1-25,
- Кавунова, 1-18,
- Китобійна, 2-19,
- Кримська, 1-3,
- Лядова, 10-15,
- Рясна, 1-2,
- Окружна, 17-42,
- Планетна, 1-38,
- Тульська, 1-7,
- Флотська, 6-21,
- пров. 1-2й Китобійний, 4-50,
- пров.Кримський, 1-22,
- пров. Слави, 1-6,
- пров. Флотский, 6-23.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, що похолодання збільшило навантаження на енергосистему, а це вносить зміни в особливості споживання електроенергії. Влітку потрібно було максимально економити світло після 19:00. Тепер же найкритичніші години дещо змістилися.
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