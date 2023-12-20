Массовые отключения — жители всех районов Одессы остались без света

Свечи на балконе. Фото: Укринформ

Сегодня, 20 декабря, тысячи одесситов остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Северный РЭС:

Хуторская, 15-71,

Ак.Панкратовой, 1-31,

Круговая, 10-58,

Хавкина, 1-31,

Геологическая, 9-23,

Степовая, 1-31,

Черноморского Казачества, 88-298,

Головатого, 102,

пер. 4-5й Деревообрабатывающий, 1-147,

Химическая, 200-216,

пр-т Добровольского, 140-154,

С. Палия, 126-134,

Тепличная, 3б,4а,

Махачкалинская, 1-5,

Бочарова, 38,40.

Центральный РЭС:

Мечникова, 70,

пер. Среднефонтанский, 19-27,

Академическая, 9-14,

Среднефонтанская, 27-63,

пр-т Гагарина, 16/1, 2, 3, 4,

Приморский б-р, 10,

Приморская, 14,

Артиллерийская, 1/1, 1а,

Манежная, 2,

Ольгиевская, 2,10,

пер. Митракова, 1-13,

спуск Ольгиевский, 2-10,

Старопортофранковская, 12, 21,

Фонтанская дор., 4, 4а,

Педагогическая, 52,

Клубничная, 6,

Тенистая, 30-34,

Посмитного, 5-9,

пер. Хрустальный, 2,2б,

пер. Клубничный, 1-23,

М. Говорова, 18,18б,

Довженко, 8-10,

Р. Кармена, 13,15,

пр-т Шевченко, 11а,

1-я Степовая, 1-40,

4-я Пригородная, 58-61,

Вронского, 52-63,

Кондренко, 60,60/1,

Граничная, 3-38,

Корнюшина, 2-10,

Малиновского, 132-152,

Т. Тесс, 60а,

Туристская, 1-7,

пер. Туристский, 2-12.

Южный РЭС:

Ю. Геллера, 2в,

Люстдорфская дор., 55/6,

пер. Граничный, 16-37,

Авд.-Черноморского, 1-21,

Бернардацци, 5-37,

Окружная, 20в,

Урожайная, 1-5,

Фонтанская дор., 36-75,

Архитектурная, 10-14,

Бахчевая, 2,

Достоевского, 1-25,

Арбузная, 1-18,

Китобойная, 2-19,

Крымская, 1-3,

Лядова, 10-15,

Обильная, 1-2,

Окружная, 17-42,

Планетная, 1-38,

Тульская, 1-7,

Флотская, 6-21,

пер. 1-2й Китобойный, 4-50,

пер. Крымский, 1-22,

пер. Славы, 1-6,

пер. Флотский, 6-23.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что похолодание увеличило нагрузку на энергосистему, а это вносит изменения в особенности потребления электроэнергии. Летом нужно было максимально экономить свет после 19:00. Теперь же самые критические часы несколько сместились.