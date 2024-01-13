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Двоє жителів Одеської області незаконно зберігали вдома бойові припаси

13 січня 2024 11:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Двоє жителів Одеської області незаконно зберігали вдома бойові припаси
Вилучені набої. Фото: Нацполіція
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Поліцейські виявили двох мешканців Одещини, які зберігали бойові припаси вдома. Один із них ховав набої та гранати, а інший — корпуси ручних осколкових гранат і запали до них. Правоохоронці розпочали кримінальні провадження та вже пред'явили підозру одному із фігурантів.

Про це повідомили у ГУНП в Одеській області.

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Деталі справи 

Першого порушник житель Ізмаїла, який зберігав бойові припаси без передбаченого законом дозволу. Правоохоронці провели санкціонований  обшук у будинку чоловіка, і виявили 40 патронів до автомата Калашникова та ручного кулемета.Чоловік не заперечував своєї причетності до правопорушення та пояснив, що нібито знайшов набої й зберігав їх як сувеніри.

Вилучені гранати. Фото: Нацполіція

Другого правопорушника — жителя Роздільнянського району — поліцейські викрили під час відпрацювання повідомлення від його співмешканки щодо вчинення ним домашнього насильства. Відомо, що чоловік приховував у сараї два корпуси ручних осколкових гранат і два запали до них.

Яке покарання

Правоохоронці скерували кримінальні справи за ознаками порушення частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Один із фігурантів вже отримав підозру та очікує на подальшу юридичну оцінку його дій у суді. Важливо відзначити, що санкції передбачають позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Однак за частини 3 цієї статті особа, яка добровільно здає зброю та бойові припаси, може уникнути кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, в Одеській області викрили організатора злочинного угруповання, яке займалося збутом боєприпасів. Іноземець продавав гранати та набої, які вивозив з зони бойових дій.

Одеса
граната
Одеська область
боєприпаси
Одеська ОДА
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