Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Двое жителей Одесской области незаконно хранили дома боевые припасы arrow

Двое жителей Одесской области незаконно хранили дома боевые припасы

13 января 2024 11:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Двое жителей Одесской области незаконно хранили дома боевые припасы
Изъятые патроны. Фото: Нацполиция
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Полицейские обнаружили двух жителей Одесской области, которые хранили боевые припасы дома. Один из них прятал патроны и гранаты, а другой — корпуса ручных осколочных гранат и впали в них. Правоохранители возбудили уголовные производства и уже предъявили подозрение одному из фигурантов.

Об этом сообщили в ГУНП в Одесской области .

Читайте также:

Детали дела

Первый нарушитель житель Измаила, хранивший боевые припасы без предусмотренного законом разрешения. Правоохранители провели санкционированный обыск в доме мужчины, и обнаружили 40 патронов к автомату Калашникова и ручному пулемёту. Мужчина не отрицал своей причастности к правонарушению и объяснил, что якобы нашел патроны и хранил их как сувениры.

Изъятые гранаты. Фото: Нацполиция

Второго правонарушителя - жителя Раздельнянского района - полицейские разоблачили при отработке сообщения от его сожительницы о совершении им домашнего насилия. Известно, что мужчина скрывал в сарае два корпуса ручных осколочных гранат и два впали в них.

Какое наказание

Правоохранители направили уголовные дела по признакам возбуждения части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Один из фигурантов уже получил подозрение и ожидает дальнейшую юридическую оценку его действий в суде. Важно отметить, что санкции предусматривают лишение свободы сроком от трех до семи лет. Однако по части 3 настоящей статьи лицо, добровольно сдающее оружие и боевые припасы, может избежать уголовной ответственности.

Напомним, в Одесской области разоблачили организатора преступной группировки, занимавшейся сбытом боеприпасов. Иностранец продавал гранаты и патроны, вывозимые из зоны боевых действий.

Одесса
граната
Одесская область
боеприпасы
Одесская ОГА
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме