Двое жителей Одесской области незаконно хранили дома боевые припасы

Изъятые патроны. Фото: Нацполиция

Полицейские обнаружили двух жителей Одесской области, которые хранили боевые припасы дома. Один из них прятал патроны и гранаты, а другой — корпуса ручных осколочных гранат и впали в них. Правоохранители возбудили уголовные производства и уже предъявили подозрение одному из фигурантов.

Об этом сообщили в ГУНП в Одесской области .

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Детали дела

Первый нарушитель житель Измаила, хранивший боевые припасы без предусмотренного законом разрешения. Правоохранители провели санкционированный обыск в доме мужчины, и обнаружили 40 патронов к автомату Калашникова и ручному пулемёту. Мужчина не отрицал своей причастности к правонарушению и объяснил, что якобы нашел патроны и хранил их как сувениры.

Изъятые гранаты. Фото: Нацполиция

Второго правонарушителя - жителя Раздельнянского района - полицейские разоблачили при отработке сообщения от его сожительницы о совершении им домашнего насилия. Известно, что мужчина скрывал в сарае два корпуса ручных осколочных гранат и два впали в них.

Какое наказание

Правоохранители направили уголовные дела по признакам возбуждения части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Один из фигурантов уже получил подозрение и ожидает дальнейшую юридическую оценку его действий в суде. Важно отметить, что санкции предусматривают лишение свободы сроком от трех до семи лет. Однако по части 3 настоящей статьи лицо, добровольно сдающее оружие и боевые припасы, может избежать уголовной ответственности.

Напомним, в Одесской области разоблачили организатора преступной группировки, занимавшейся сбытом боеприпасов. Иностранец продавал гранаты и патроны, вывозимые из зоны боевых действий.