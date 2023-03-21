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Е-рецепти: нова система виписування та відпуску лікарських засобів в Одесі

21 березня 2023 17:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Рецепт можна отримати дистанційно
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Український Державний реєстр лікарських засобів знову став предметом обговорення в галузі охорони здоров'я. 21 березня 2023 року відбулася нарада з питань виписування та відпуску лікарських препаратів за е-рецептом за участю очільника Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Левона Нікогосяна. З квітня відпустка всіх рецептурних ліків — лише за електронним рецептом

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Що таке е-рецепти?

Е-рецепт — це цифровий документ, що містить інформацію про лікарський засіб, який призначає лікар. З його допомогою лікар може виписати рецепт дистанційно та надіслати його до пацієнта. Е-рецепти поширяться на всі ліки, що підлягають відпуску за рецептом лікаря згідно з Державним реєстром лікарських засобів України.

Як здійснюється відпуск лікарських засобів за е-рецептом?

У детальній інформації про обраний препарат буде вказано умови його відпуску: за/без рецепта. Інструкція для медичного застосування також містить умови відпуску препарату.

Хто може виписувати е-рецепти?

Е-рецепт виписує лікар будь-якої спеціальності державного, комунального або приватного медзакладу, або лікар-ФОП. Для цього закладу не потрібно мати договір з Національною службою здоров'я України.

На які ліки необхідні рецепти

До рецептурних ліків відносяться, зокрема, антибіотики, протисудомні засоби, гормональні препарати, низка препаратів для лікування хвороб серця, розладів психіки та ін. Ці ліки можна вживати виключно за призначенням лікаря, оскільки лікування може потребувати регулярного моніторингу стану пацієнта та за потреби — корекції плану лікування.

Нагадаємо, за минулий тиждень захворюваність на ГРВІ та грип в Одеській області зросла порівняно з попереднім тижнем. Частіше почали хворіти діти, тим часом серед дорослого населення фіксується зниження захворюваності. 

Фото РБК-Україна

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