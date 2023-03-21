Е-рецепты: новая система выписки и отпуска лекарственных средств в Одессе

Рецепт можно получить дистанционно

Украинский Государственный реестр лекарственных средств снова стал предметом обсуждения в области здравоохранения. 21 марта 2023 состоялось совещание по вопросам выписки и отпуска лекарственных препаратов по е-рецепту с участием главы Департамента здравоохранения Одесского горсовета Левона Никогосяна. С апреля отпуск всех рецептурных лекарств — только по электронному рецепту

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Что такое е-рецепты?

Е-рецепт – это цифровой документ, содержащий информацию о лекарственном средстве, которое назначает врач. С его помощью врач может выписать рецепт дистанционно и отправить его пациенту. Е-рецепты распространятся на все лекарства, подлежащие отпуску по рецепту врача согласно Государственному реестру лекарственных средств Украины.

Как осуществляется отпуск лекарственных средств по е-рецепту?

В подробной информации об избранном препарате будут указаны условия его отпуска: по/без рецепта. Инструкция по медицинскому применению также содержит условия отпуска препарата.

Кто может выписывать е-рецепты?

Е-рецепт выписывает врач любой специальности государственного, коммунального или частного медучреждения, или врач-ФЛП. Для этого заведения не требуется договор с Национальной службой здоровья Украины.

На какие лекарства необходимы рецепты

К рецептурным лекарствам относятся, в частности, антибиотики, противосудорожные средства, гормональные препараты, ряд препаратов для лечения болезней сердца, расстройств психики и т.д. Это лекарство можно принимать исключительно по назначению врача, поскольку лечение может потребовать регулярного мониторинга состояния пациента и при необходимости коррекции плана лечения.

Напомним, за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одесской области выросла по сравнению с предыдущей неделей. Чаще стали болеть дети, между тем среди взрослого населения фиксируется снижение заболеваемости.

Фото РБК-Украина