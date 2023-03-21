Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Е-рецепты: новая система выписки и отпуска лекарственных средств в Одессе arrow

Е-рецепты: новая система выписки и отпуска лекарственных средств в Одессе

21 марта 2023 17:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Рецепт можно получить дистанционно
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Украинский Государственный реестр лекарственных средств снова стал предметом обсуждения в области здравоохранения. 21 марта 2023 состоялось совещание по вопросам выписки и отпуска лекарственных препаратов по е-рецепту с участием главы Департамента здравоохранения Одесского горсовета Левона Никогосяна. С апреля отпуск всех рецептурных лекарств — только по электронному рецепту

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Что такое е-рецепты?

Е-рецепт – это цифровой документ, содержащий информацию о лекарственном средстве, которое назначает врач. С его помощью врач может выписать рецепт дистанционно и отправить его пациенту. Е-рецепты распространятся на все лекарства, подлежащие отпуску по рецепту врача согласно Государственному реестру лекарственных средств Украины.

Как осуществляется отпуск лекарственных средств по е-рецепту?

В подробной информации об избранном препарате будут указаны условия его отпуска: по/без рецепта. Инструкция по медицинскому применению также содержит условия отпуска препарата.

Кто может выписывать е-рецепты?

Е-рецепт выписывает врач любой специальности государственного, коммунального или частного медучреждения, или врач-ФЛП. Для этого заведения не требуется договор с Национальной службой здоровья Украины.

На какие лекарства необходимы рецепты

К рецептурным лекарствам относятся, в частности, антибиотики, противосудорожные средства, гормональные препараты, ряд препаратов для лечения болезней сердца, расстройств психики и т.д. Это лекарство можно принимать исключительно по назначению врача, поскольку лечение может потребовать регулярного мониторинга состояния пациента и при необходимости коррекции плана лечения.

Напомним, за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одесской области выросла по сравнению с предыдущей неделей. Чаще стали болеть дети, между тем среди взрослого населения фиксируется снижение заболеваемости.

Фото РБК-Украина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

17:24 Рада приняла закон, запрещающий географические названия, связанные с россией

17:23 ПриватБанк обещает украинцам денежную помощь: кто и как может получить 2,2 тысячи гривен

Новина з відео

17:17 В Калифорнии заметили таинственные огни в небе: видео облетело соцсети

17:14 Правительство уволило двух заместителей председателя Фонда госимущества

17:05 Три знака зодиака будут летать на крыльях счастья на этой неделе: кто они

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:03 россия и Китай укрепляют отношения: какие заявления озвучил путин на встрече с Цзиньпинем

16:59 ГБР наложило арест на вертолет Жеваго: детали

Новина з відео

16:54 В оккупированном Донецке прогремели взрывы на складах с боеприпасами россиян

16:52Корабельная группировка рф в Черном море увеличена вдвое

16:48 В Украине избрали меру наказания для 20 депутатов госдумы, которые поддержали признание "Л/ДНР"

Новина з відео

17:17 В Калифорнии заметили таинственные огни в небе: видео облетело соцсети

Новина з відео

16:54 В оккупированном Донецке прогремели взрывы на складах с боеприпасами россиян

Новина з відео

16:13 На Киевщине священник разрешал оккупантам удерживать в заложниках людей в подвале храма

Новина з відео

15:43 Alyosha и Влад Дарвин презентовали альбом, релиз которого откладывали из-за войны

Новина з відео

15:37 "Форменный пед***ст": скабеева разозлилась после шуток Галкина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:30 Рестораторы из Одессы создают уникальные блюда для военных на фронте

Новина з відео

15:16 Жена Беднякова трогательно поздравила его с днем рождения и опубликовала архивные видео

Новина з відео

15:00 Военным рф "намекнули", что из Крыма необходимо уезжать — Гуменюк

Новина з відео

13:31 Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев

Новина з відео

13:03 Под ОВА плетут сетки: одесские волонтеры остались без помещения

Эксклюзив

12:29ВСУ приступают к деоккупации Крыма: эксперт объяснил мощные взрывы в Джанкое

Эксклюзив

09:00Из Японии в деоккупированный Иванков передали 100 средств реабилитации: фоторепортаж

Эксклюзив

07:40Конфискация российских активов: Гетманцев объяснил, что принадлежало РФ и как это отбирает Украина

Новина з фото

06:40 Исполнителю роли Сириуса Блэка в Гарри Поттере — 65: ТОП-7 любимых фильмов кинозвезды

06:23Назначение субсидий на лето: почему часть пенсионеров лишится помощи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

21:25 Променяли спортивную карьеру на шоу-бизнес: звезды с медалями на полке

Новина з фото

20:16Минная опасность в Харьковской области: за неделю в регионе травмировались пять человек

Эксклюзив

19:30Весенняя Одесса: цветущий парк Победы через объектив фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

19:25 От съемок в павильоне до Белого дома: интересные факты о сериале "Тед Лассо"

Эксклюзив

18:09Годовщина аннексии Крыма: почему молчали украинские пушки

Актуальное по теме

None 21 Март 17:24

Рада приняла закон, запрещающий географические названия, связанные с россией

None 21 Март 17:17

ПриватБанк обещает украинцам денежную помощь: кто и как может получить 2,2 тысячи гривен

None 21 Март 17:17

В Калифорнии заметили таинственные огни в небе: видео облетело соцсети

None 21 Март 17:18

Правительство уволило двух заместителей председателя Фонда госимущества

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB