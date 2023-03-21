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На Одещині різкий приріст захворюваності на грип і ГРВІ серед дітей

21 березня 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Слідкуйте за здоров’ям дитини
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За минулий тиждень захворюваність на ГРВІ та грип в Одеській області зросла порівняно з попереднім тижнем. Частіше почали хворіти діти, тим часом серед дорослого населення фіксується зниження захворюваності. 

Про це повідомляє "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України"

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Загальний рівень захворюваності, порівняно з попереднім тижнем, зріс на 6,9%, за рахунок дитячого населення, де ріст на  13,1%, проте серед дорослого населення  зниження на 1,1%. Госпіталізація знизилась на 8,3%.

За моніторингом вірусологічних досліджень, спостерігається одночасна циркуляція вірусів грипу типу А, В та вірусів негрипозної природи (парагрип, аденовірус, риновірус тощо). 

"Що стосується захворюваності по районах області, то перевищення обласного інтенсивного показника зареєстровано в Болградському (366,1), Подільському (361,4), Б.Дністровському (347,0)  районах", — йдеться в повідомленні. 

Як вберегти дитину від грипу

  1. Вакцинація: Вакцинація є одним з найефективніших способів запобігання грипу. Вакцинуватися можуть всі люди від 6 місяців віку.
  2. Чистота: Дитині потрібно навчитися мити руки регулярно, особливо перед їжею та після відвідування громадських місць, таких як школа, дитячий садок, громадський транспорт.
  3. Уникайте контакту з інфікованими людьми: Уникайте контакту з людьми, які хворіють на грип. Якщо хтось в сім'ї захворів, дотримуйтеся правил карантину та намагайтеся уникати контакту з хворим.
  4. Підтримуйте імунну систему: Дотримуйтесь здорового способу життя, включаючи здорове харчування, фізичну активність та достатню кількість сну.
  5. Збільшуйте вологість повітря: Збільшення вологості повітря може знизити ризик зараження грипом. Можна використовувати вологовидобувачі, вологі серветки або просто розпилювати воду в кімнаті.

Тим часом диспетчери call-центру служби невідкладної допомоги 15-50 у 2022 році прийняли 40 327 дзвінків, що в 3,5 раза більше, ніж попереднього року. З них всього 296 викликів були передані на службу екстреної медичної допомоги "103".

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