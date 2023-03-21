В Одесской области резкий прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей

Следите за здоровьем ребенка

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одесской области выросла по сравнению с предыдущей неделей. Чаще стали болеть дети, между тем среди взрослого населения фиксируется снижение заболеваемости.

Об этом сообщает "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины".

Общий уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей вырос на 6,9%, за счет детского населения, где рост на 13,1%, однако среди взрослого населения снижение на 1,1%. Госпитализация снизилась на 8,3%.

По мониторингу вирусологических исследований наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа типа А, В и вирусов негриппозной природы (парагрипп, аденовирус, риновирус и т.п.).

"Что касается заболеваемости по районам области, то превышение областного интенсивного показателя зарегистрировано в Болградском (366,1), Подольском (361,4), Б.Днестровском (347,0) районах", — говорится в сообщении.

Как уберечь ребенка от гриппа

Вакцинация: Вакцинация является одним из самых эффективных способов предотвращения гриппа. Вакцинироваться могут все люди от 6 месяцев. Чистота: Ребенку нужно научиться мыть руки регулярно, особенно перед едой и после посещения общественных мест, таких как школа, детский сад, общественный транспорт. Избегайте контакта с инфицированными людьми: Избегайте контакта с людьми, страдающими гриппом. Если кто-то в семье заболел, соблюдайте правила карантина и старайтесь избегать контакта с больным. Поддерживайте иммунную систему: Соблюдайте здоровый образ жизни, включая здоровое питание, физическую активность и достаточное количество сна. Увеличьте влажность воздуха: Увеличение влажности воздуха может снизить риск заражения гриппом. Можно использовать влагодобытчики, влажные салфетки или просто распилить воду в комнате.

Между тем, диспетчеры call-центра службы неотложной помощи 15-50 в 2022 году приняли 40 327 звонков, что в 3,5 раза больше, чем в предыдущем году. Из них всего 296 вызовов было передано на службу экстренной медицинской помощи "103".