Екологи підрахували збитки від атаки на Одещину 10 та 11 березня

Наслідки влучання. Фото: Сили оборони півдня України

В результаті ворожих атак по Одещині 10 та 11 березня уражені об'єкти інфраструктури та пошкоджені будівлі. Збитки унаслідок цих російських ударів склали понад 14 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

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Збитки від атак по Одещині 10 та 11 березня

Вночі проти 10 березня російські терористи вчергове підступно атакували Одещину ударними безпілотниками. Силами протиповітряної оборони вдалося знищити 11 БпЛА, однак сталося влучанням на промисловому об'єкті.

Наступної ночі ворожі безпілотники знову спробували прорвати протиповітряну оборону Одещини — 10 ударних безпілотників вдалося збити. Не обійшлося без влучань — уражено інфраструктурний об’єкт, пошкоджено адміністративні будівлі.

В результаті атак сталося засмічення земельних ділянок металевими уламками та будівельними відходами загальною площею понад 1 тисячі квадратних метрів. За даними фахівців сума збитків складає понад 14 мільйонів гривень.

Збитки від ворожих атак

Раніше ми писали, що Росія здійснила масовану атаку на енергооб'єкти Одеської області 22 березня. Внаслідок обстрілів сталася пожежа будівель та нафтопродуктів, через що в атмосферу регіону потрапило пів мільйона тонн діоксиду вуглецю.

Ми також повідомляли, що російські окупанти в ніч проти 17 березня завдали ударів дронами по Одесі та області. Під час цих атак спалахнули пожежі, сталося руйнування промислових будівель, внаслідок чого державі завдано збитків більше ніж на 170 мільйонів гривень.