Экологи подсчитали ущерб от атаки на Одесчину 10 и 11 марта

Последствия попадания. Фото: Силы обороны юга Украины

В результате вражеских атак по Одесской области 10 и 11 марта поражены объекты инфраструктуры и повреждены здания. Ущерб вследствие этих российских ударов составил более 14 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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Ущерб от атак по Одесской области 10 и 11 марта

Ночью против 10 марта российские террористы в очередной раз коварно атаковали Одесщину ударными беспилотниками. Силами противовоздушной обороны удалось уничтожить 11 БПЛА, однако произошло попаданием на промышленном объекте.

На следующую ночь вражеские беспилотники снова попытались прорвать противовоздушную оборону Одесчины — 10 ударных беспилотников удалось сбить. Не обошлось без попаданий — поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания.

В результате атак произошло засорение земельных участков металлическими обломками и строительными отходами общей площадью более 1 тысячи квадратных метров. По данным специалистов сумма ущерба составляет более 14 миллионов гривен.

Ущерб от вражеских атак

Ранее мы писали, что Россия совершила массированную атаку на энергообъекты Одесской области 22 марта. В результате обстрелов произошел пожар зданий и нефтепродуктов, из-за чего в атмосферу региона попало полмиллиона тонн диоксида углерода.

Мы также сообщали, что российские оккупанты в ночь на 17 марта нанесли удары дронами по Одессе и области. Во время этих атак вспыхнули пожары, произошло разрушение промышленных зданий, в результате чего государству нанесен ущерб более чем на 170 миллионов гривен.