Збитки від влучань шахедів на Одещині 17 березня перебільшили 170 мільйонів гривень

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС

Російські окупанти в ніч проти 17 березня завдали ударів дронами по Одесі та області. Під час цих атак спалахнули пожежі, сталося руйнування промислових будівель, внаслідок чого державі завдано збитків більше ніж на 170 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

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Збитки від атаки 17 березня

В результаті обстрілу встановлено засмічення земельних ділянок металевими уламками та будівельними відходами загальною площею понад 14 тисяч квадратних метрів. Фахівці підрахували, що сума збитків складає понад 173 мільйони гривень.

Нагадаємо, що через обстріл 17 березня сталося загоряння складських приміщень сільськогосподарського підприємства на Одещині. Площа пожежі — 50 квадратних метрів, до атмосферного повітря потрапили забрудники, серед яких найбільшу частку становить діоксид вуглецю — майже 4 тонни. Загальний розмір розрахованої шкоди становить понад 12 тисяч гривень.

Збитки від ворожих атак

Також ми писали, що Росія здійснила масовану атаку на енергооб'єкти Одеської області 22 березня. Внаслідок обстрілів сталася пожежа будівель та нафтопродуктів, через що в атмосферу регіону потрапило пів мільйона тонн діоксиду вуглецю.

Раніше ми повідомляли, що 15 березня ворог жорстоко спрямував на Одесу балістичну ракету, а невдовзі вдарив вдруге. Внаслідок ракетного удару по місту було пошкоджено критичну та цивільну інфраструктуру, збитки від атаки становлять понад пів мільярда гривень.