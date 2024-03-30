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Через російські обстріли Одеси у повітря потрапило понад 80 тонн діоксиду вуглецю

30 березня 2024 14:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Через російські обстріли Одеси у повітря потрапило понад 80 тонн діоксиду вуглецю
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Російські окупанти 25 та 17 березня завдали ударів по Одесі та області. Під час цих атак сталося влучання у будівлі, що призвело до займання. Унаслідок пожеж понад 80 тонн діоксиду вуглецю потрапили в атмосферне повітря. 

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

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Атака на Одесу 15 березня

За інформацією відомства, унаслідок збройної агресії 15 березня 2024 року були атаковані об’єкт рекреації, житлові будинки та господарські споруди Одеси. Через це сталося загоряння на загальній площі 1 тисяча квадратних метрів, до атмосферного повітря потрапило понад 81 тонну діоксиду вуглецю. Загальний розмір шкоди довкіллю становить майже 248 тисяч гривень.

Атака на Одесу 17 березня

17 березня 2024 року через обстріл сталося загоряння складських приміщень сільськогосподарського підприємства на Одещині. Площа пожежі — 50 квадратних метрів, до атмосферного повітря потрапили забрудники, серед яких найбільшу частку становить діоксид вуглецю — майже 4 тонни. Загальний розмір розрахованої шкоди становить понад 12 тисяч гривень.

Збитки від ворожих атак

Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 2 березня в Одесі ворожий дрон завдав удару по багатоповерхівці, що призвело до повної руйнації одного з під'їздів будинку. Екологи підрахували, що за ту ніч росіяни завдали місту збитків на 500 мільйонів. 

Також ми писали про те, що внаслідок чергової ворожої атаки на місто уламки одного зі збитих дронів влучили в трансформатор, що спричинило пожежу на площі понад 200 кв. метрів. За даними держінспекторів, загальний розмір шкоди атмосферному повітрю становить пів мільйона гривень.

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