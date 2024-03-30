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Из-за российских обстрелов Одессы в воздух попало более 80 тонн диоксида углерода

30 марта 2024 14:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Из-за российских обстрелов Одессы в воздух попало более 80 тонн диоксида углерода
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Российские оккупанты 25 и 17 марта нанесли удары по Одессе и области. Во время этих атак произошло попадание в здание, что привело к возгоранию. В результате пожаров более 80 тонн диоксида углерода попало в атмосферный воздух.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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Атака на Одессу 15 марта

По информации ведомства, в результате вооруженной агрессии 15 марта 2024 года были атакованы объект рекреации, жилые дома и хозяйственные постройки Одессы. Из-за этого произошло возгорание на общей площади 1 тысяча квадратных метров, в атмосферный воздух попало более 81 тонны диоксида углерода. Общий размер ущерба окружающей среде составляет около 248 тысяч гривен.

Атака на Одессу 17 марта

17 марта 2024 года из-за обстрела произошло возгорание складских помещений сельскохозяйственного предприятия в Одесской области. Площадь пожара — 50 квадратных метров, в атмосферный воздух попали загрязнители, среди которых наибольшую долю составляет диоксид углерода — около 4 тонн. Общий размер рассчитанного ущерба составляет более 12 тысяч гривен.

Ущерб от вражеских атак

Ранее мы сообщали, что в ночь на 2 марта в Одессе вражеский дрон нанес удар по многоэтажке, что привело к полному разрушению одного из подъездов дома. Экологи подсчитали, что за ту ночь россияне нанесли городу ущерб в 500 миллионов.

Также мы писали о том, что в результате очередной вражеской атаки на город обломки одной из сбитых дронов попали в трансформатор, что повлекло за собой пожар на площади более 200 кв. метров. По данным госинспекторов, общий размер ущерба атмосферному воздуху составляет полмиллиона гривен.

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