Удар по Одесі 28 лютого — екологи підрахували збитки

Вогнеборці гасять пожежу. Фото: ДСНС

Внаслідок чергової ворожої атаки на місто уламки одного зі збитих дронів влучили в трансформатор. Через це сталося загоряння на площі понад 200 кв. метрів.

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

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Уночі проти 28 лютого внаслідок влучання уламків БпЛА виникла пожежа споруд та конструкцій на загальній площі понад 200 кв. метрів. Внаслідок загоряння до атмосферного повітря потрапило 17 тонн діоксиду вуглецю. За даними держінспекторів, загальний розмір шкоди атмосферному повітрю складає пів мільйона гривень.

Ворожі атаки на Одесу

Нагадаємо, що в ніч проти середи, 28 лютого, російські війська вкотре атакували Одеську область. Сили ППО ліквідували дев'ять дронів типу Shahed над Одещиною. Уламки одного зі збитих дронів влучили в трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури. На щастя, люди не постраждали.

Також ми писали, що ніч проти 2 березня в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто ударними дронами. Загалом було вісім БпЛА, три з яких збили над містом, а ще чотири — над морем. Унаслідок "прильоту" зруйнований житловий будинок, в результаті удару загинуло 12 людей.

Додамо, що Російські війська вдарили ракетами по портовій інфраструктурі Одеси у середу, 6 березня. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей.