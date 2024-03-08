Удар по Одессе 28 февраля — экологи подсчитали ущерб

Пожарные тушат пожар. Фото: ГСЧС

В результате очередной вражеской атаки на город обломки одного из сбитых дронов попали в трансформатор. Из-за этого произошло возгорание на площади более 200 кв. метров.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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В ночь на 28 февраля в результате попадания обломков БпЛА возник пожар сооружений и конструкций на общей площади более 200 кв. метров. В результате возгорания в атмосферный воздух попало 17 тонн диоксида углерода. По данным госинспекторов, общий размер ущерба атмосферному воздуху составляет полмиллиона гривен.

Вражеские атаки на Одессу

Напомним, что в ночь на среду, 28 февраля, российские войска в очередной раз атаковали Одесскую область. Силы ПВО ликвидировали девяять дронов типа Shahed над Одесской областью. Обломки одного из сбитых дронов попали в трансформатор одного из объектов критической инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали.

Также мы писали, что в ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. В общей сложности было восемь БпЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре — над морем. В результате "прилета" разрушен жилой дом, от удара погибли 12 человек.

Российские войска ударили ракетами по портовой инфраструктуре Одессы в среду, 6 марта. В результате атаки погибли пять человек.