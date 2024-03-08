Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Удар по Одессе 28 февраля — экологи подсчитали ущерб arrow

Удар по Одессе 28 февраля — экологи подсчитали ущерб

8 марта 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Удар по Одессе 28 февраля — экологи подсчитали ущерб
Пожарные тушат пожар. Фото: ГСЧС
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В результате очередной вражеской атаки на город обломки одного из сбитых дронов попали в трансформатор. Из-за этого произошло возгорание на площади более 200 кв. метров.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Читайте также:

Какой вред нанесли россияне

В ночь на 28 февраля в результате попадания обломков БпЛА возник пожар сооружений и конструкций на общей площади более 200 кв. метров. В результате возгорания в атмосферный воздух попало 17 тонн диоксида углерода. По данным госинспекторов, общий размер ущерба атмосферному воздуху составляет полмиллиона гривен.

Вражеские атаки на Одессу

Напомним, что в ночь на среду, 28 февраля, российские войска в очередной раз атаковали Одесскую область. Силы ПВО ликвидировали девяять дронов типа Shahed над Одесской областью. Обломки одного из сбитых дронов попали в трансформатор одного из объектов критической инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали.

Также мы писали, что в ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. В общей сложности было восемь БпЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре — над морем. В результате "прилета" разрушен жилой дом, от удара погибли 12 человек.

Российские войска ударили ракетами по портовой инфраструктуре Одессы в среду, 6 марта. В результате атаки погибли пять человек.

Одесса
российские войска
пожар
беспилотники
Госэкоинспекция
Одесская область
дрон Шахид-136
дроны
атмосфера

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта