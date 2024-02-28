Одеська прокуратура почала розслідування дронової атаки на Одещину

Уламки збитого дрону. Фото: Одеська обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом атаки ударних БпЛА на Одесу. Прокурори вже фіксують наслідки чергової атаки окупантів по об'єкту критичної інфраструктури.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі справи

Вечері 27 лютого збройні сили РФ вкотре атакували Одесу ударними безпілотними літальними апаратами. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено трансформаторну підстанцію одного з об’єктів критичної інфраструктури. На місці сталася пожежа, котру фахівці оперативно ліквідували. Огляд триває, на місцях подій працюють прокурори та слідчо-оперативна група.

Атака на Одещину

Нагадаємо, в ніч проти середи, 28 лютого, російські війська вкотре атакували Одеську область. Сили ППО ліквідували 9 дронів типу Shahed над Одещиною. Уламки одного зі збитих дронів влучили в трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури. На щастя, люди не постраждали.

Також ми писали, що уже два роки, 731 день або 17 тисяч годин, Україна веде повномасштабну війну, розпочату Росією. Перші вибухи та сигнали повітряної тривоги, що пролунали 24 лютого 2022 року, залишаться в пам'яті кожного громадянина. Для одеситів цей день особливо важкий, адже кожен тоді бачив ворожий десант, який наближався до узбережжя, але ніхто не міг уявити, наскільки кривавою та руйнівною буде ця війна.