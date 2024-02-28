Одесская прокуратура начала расследование дроновой атаки на Одесчину
Правоохранители начали расследование по факту атаки ударных БпЛА на Одессу. Прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по объекту критической инфраструктуры.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.
Детали дела
Вечером 27 февраля вооруженные силы РФ в очередной раз атаковали Одессу ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате вражеской атаки повреждена трансформаторная подстанция одного из объектов критической инфраструктуры. На месте произошел пожар, который специалисты оперативно ликвидировали. Осмотр продолжается, на местах происшествия работают прокуроры и следственно-оперативная группа.
Атака на Одесчину
Напомним, в ночь на среду, 28 февраля, российские войска в очередной раз атаковали Одесскую область. Силы ПВО ликвидировали 9 дронов типа Shahed над Одесской областью. Обломки одного из сбитых дронов попали в трансформатор одного из объектов критической инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали.
Также мы писали, что уже два года, 731 день или 17 тысяч часов, Украина ведет полномасштабную войну, начатую Россией. Первые взрывы и сигналы воздушной тревоги, прогремевшие 24 февраля 2022 года, останутся в памяти каждого гражданина. Для одесситов этот день особенно тяжелый, ведь каждый видел тогда враждебный десант, который приближался к побережью, но никто не мог представить, насколько кровавой и разрушительной будет эта война.
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