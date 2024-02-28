Одесская прокуратура начала расследование дроновой атаки на Одесчину

Обломки сбитого дрона. Фото: Одесская областная прокуратура

Правоохранители начали расследование по факту атаки ударных БпЛА на Одессу. Прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по объекту критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали дела

Вечером 27 февраля вооруженные силы РФ в очередной раз атаковали Одессу ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате вражеской атаки повреждена трансформаторная подстанция одного из объектов критической инфраструктуры. На месте произошел пожар, который специалисты оперативно ликвидировали. Осмотр продолжается, на местах происшествия работают прокуроры и следственно-оперативная группа.

Атака на Одесчину

Напомним, в ночь на среду, 28 февраля, российские войска в очередной раз атаковали Одесскую область. Силы ПВО ликвидировали 9 дронов типа Shahed над Одесской областью. Обломки одного из сбитых дронов попали в трансформатор одного из объектов критической инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали.

Также мы писали, что уже два года, 731 день или 17 тысяч часов, Украина ведет полномасштабную войну, начатую Россией. Первые взрывы и сигналы воздушной тревоги, прогремевшие 24 февраля 2022 года, останутся в памяти каждого гражданина. Для одесситов этот день особенно тяжелый, ведь каждый видел тогда враждебный десант, который приближался к побережью, но никто не мог представить, насколько кровавой и разрушительной будет эта война.