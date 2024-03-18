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За один удар росіяни завдали збитків Одесі на пів мільярда

18 березня 2024 15:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
За один удар росіяни завдали збитків Одесі на пів мільярда
Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У ніч проти 2 березня в Одесі ворожий дрон завдав удару по багатоповерхівці, що призвело до повної руйнації одного з під'їздів будинку. Екологи підрахували, що за ту ніч, росіяни завдали місту збитків на 500 мільйонів. 

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу

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Після трагічної події, державні інспектори виїхали на місце обстрілу для обстеження та фіксації збитків. Вони виявили, що площа засмічення становить близько 5 000 квадратних метрів, які були вкриті металевими уламками та будівельними відходами.
Згідно з їхніми даними, сума збитків від обстрілу оцінюється майже у 500 мільйонів гривень. Ці кошти будуть необхідні для відновлення пошкодженої майна та довкілля.

Російська атака на Одесу 2 березня

Нагадаємо,  2 березня російські загарбники завдали ударів дронами по житловому будинку в Одесі. Загалом було вісім БпЛА, три з яких збили над містом, а ще чотири — над морем. Унаслідок "прильоту" частково зруйнований житловий будинок, всього 18 квартир. Під завалами знайшли 12 загиблих, з них 5 дітей,  і через майже дві доби пошуково-рятувальну операцію в місті завершили. 

Через атаку росіян загинув військовий Олег Кравець. Окупанти також вбили всю його сім'ю. 

Додамо, що Російські війська вдарили ракетами по портовій інфраструктурі Одеси у середу, 6 березня. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей.

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