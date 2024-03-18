За один удар россияне нанесли ущерб Одессе на полмиллиарда

Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 2 марта в Одессе вражеский дрон нанес удар по многоэтажке, что привело к полному разрушению одного из подъездов дома. Экологи подсчитали, что за ту ночь россияне нанесли городу ущерб на 500 миллионов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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После трагического события государственные инспекторы выехали на место обстрела для обследования и фиксации убытков. Они обнаружили, что площадь засорения составляет около 5 000 квадратных метров, покрытых металлическими обломками и строительными отходами.

Согласно их данным, сумма ущерба от обстрела оценивается почти в 500 миллионов гривен. Эти средства будут необходимы для восстановления поврежденного имущества и окружающей среды.

Российская атака на Одессу 2 марта

Напомним, 2 марта российские захватчики нанесли удары дронами по жилому дому в Одессе. В общей сложности было восемь БпЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре — над морем. В результате "прилета" частично разрушен жилой дом, всего 18 квартир. Под завалами нашли 12 погибших, из них 5 детей, и спустя почти двое суток поисково-спасательную операцию в городе завершили.

Из-за атаки россиян погиб военный Олег Кравец. Оккупанты также убили всю его семью.

Российские войска ударили ракетами по портовой инфраструктуре Одессы в среду, 6 марта. В результате атаки погибли пять человек.