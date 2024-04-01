Експерти підрахували екологічні збитки внаслідок атаки на енергетику Одещини

Рятівники гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Росія здійснила масовану атаку на енергооб'єкти Одеської області 22 березня. Внаслідок обстрілів сталася пожежа будівель та нафтопродуктів, через що в атмосферу регіону потрапило пів мільйони тонн діоксиду вуглецю.

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції Південнно-Західного округу.

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Атака по енергетиці 22 березня

У ніч проти 22 березня росіяни завдали масового удару по Україні, зокрема по Одеському регіону. Під час атаки вони використовували ракети різного типу та дрони-камікадзе. За даними експертів, унаслідок пошкоджень об’єктів енергетичної інфраструктури, сталося загорання будівель та споруд на загальній площі понад одна тисяча квадратних метрів.

Окрім цього, сталося загоряння також трансформаторної олії загальною масою у 136 тонн. Сума шкоди довкіллю становить близько три мільйони гривень гривень.

Збитки від ворожих атак

Ми писали про те, що російські окупанти 25 та 17 березня завдали ударів по Одесі та області. Під час цих атак сталося влучання у будівлі, що призвело до займання. Унаслідок пожеж понад 80 тонн діоксиду вуглецю потрапили в атмосферне повітря.

Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 2 березня в Одесі ворожий дрон завдав удару по багатоповерхівці, що призвело до повної руйнації одного з під'їздів будинку. Екологи підрахували, що за ту ніч росіяни завдали місту збитків на 500 мільйонів.

Також ми писали про те, що внаслідок чергової ворожої атаки на місто уламки одного зі збитих дронів влучили в трансформатор, що спричинило пожежу на площі понад 200 кв. метрів. За даними держінспекторів, загальний розмір шкоди атмосферному повітрю становить пів мільйона гривень.