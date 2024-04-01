Эксперты подсчитали экологический ущерб в результате атаки на энергетику Одесчины

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Одесчины

Россия совершила массированную атаку на энергообъекты Одесской области 22 марта. В результате обстрелов произошел пожар зданий и нефтепродуктов, из-за чего в атмосферу региона попало полмиллиона тонн диоксида углерода.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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Атака по энергетике 22 марта

В ночь на 22 марта россияне нанесли массовый удар по Украине, в том числе по Одесскому региону. Во время атаки они использовали ракеты разного типа и дроны-камикадзе. По данным экспертов, в результате повреждений объектов энергетической инфраструктуры произошло возгорание зданий и сооружений на общей площади более одной тысячи квадратных метров.

Кроме этого, произошло возгорание также трансформаторного масла общей массой в 136 тонн. Сумма ущерба окружающей среде составляет около трех миллионов гривен.

Ущерб от вражеских атак

Мы писали о том, что российские оккупанты 25 и 17 марта нанесли удары по Одессе и области. Во время этих атак произошло попадание в здание, что привело к возгоранию. В результате пожаров более 80 тонн диоксида углерода попали в атмосферный воздух.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 2 марта в Одессе вражеский дрон нанес удар по многоэтажке, что привело к полному разрушению одного из подъездов дома. Экологи подсчитали, что за ту ночь россияне нанесли городу ущерб в 500 миллионов.

Также мы писали о том, что в результате очередной вражеской атаки на город обломки одной из сбитых дронов попали в трансформатор, что повлекло за собой пожар на площади более 200 кв. метров. По данным госинспекторов, общий размер ущерба атмосферному воздуху составляет полмиллиона гривен.