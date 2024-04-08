Збитки Одеській екології через обстріли з боку РФ — наслідки

Рятувальники працюють на місці пожежі. Фото: ДСНС

15 березня ворог жорстоко спрямував на місто балістичну ракету, а невдовзі вдарив вдруге. Внаслідок ракетного удару по місту було пошкоджено критичну та цивільну інфраструктуру, збитки від атаки становлять понад пів мільярда гривень.

Про це повідомляють в пресслужбі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

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Які наслідки атаки

Росія спрямувала на Одесу балістичну ракету 15 березня, внаслідок влучання виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. Також ударом пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та два пожежно-рятувальні автомобілі.

Фахівці встановили, що 6600 квадратних метрів землі засмічені металевими уламками та будівельними відходами. Сума збитків від цієї атаки становить 600 мільйонів гривень.

Збитки від ворожих атак

Нагадаємо, що Росія здійснила масовану атаку на енергооб'єкти Одеської області 22 березня. Внаслідок обстрілів сталася пожежа будівель та нафтопродуктів, через що в атмосферу регіону потрапило пів мільйона тонн діоксиду вуглецю.

Також ми повідомляли, що російські окупанти 25 та 17 березня завдали ударів по Одесі та області. Під час цих атак сталося влучання у будівлі, що призвело до займання. Унаслідок пожеж понад 80 тонн діоксиду вуглецю потрапили в атмосферне повітря.

Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 2 березня в Одесі ворожий дрон завдав удару по багатоповерхівці, що призвело до повної руйнації одного з під'їздів будинку. Екологи підрахували, що за ту ніч росіяни завдали місту збитків на 500 мільйонів.