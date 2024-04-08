Ущерб Одесской экологии в результате обстрелов со стороны РФ — последствия

Спасатели работают на месте пожара. Фото: ГСЧС

15 марта враг жестоко направил на город баллистическую ракету, а вскоре ударил во второй раз. В результате ракетного удара по городу была повреждена критическая и гражданская инфраструктура, ущерб от атаки составил более полумиллиарда гривен.

Об этом сообщают в пресс-службе Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Читайте также:

Какие последствия атаки

Россия направила в Одессу баллистическую ракету 15 марта, в результате попадания возник пожар на объекте инфраструктуры. Также ударом повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и два пожарно-спасательных автомобиля.

Специалисты установили, что 6600 квадратных метров земли засорены металлическими обломками и строительными отходами. Сумма ущерба от этой атаки составила 600 миллионов гривен.

Ущерб от вражеских атак

Напомним, что Россия совершила массированную атаку на энергообъекты Одесской области 22 марта. В результате обстрелов произошел пожар зданий и нефтепродуктов, из-за чего в атмосферу региона попало полмиллиона тонн диоксида углерода.

Также мы сообщали, что российские оккупанты 25 и 17 марта нанесли удары по Одессе и области. Во время этих атак произошло попадание в здание, что привело к возгоранию. В результате пожаров более 80 тонн диоксида углерода попали в атмосферный воздух.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 2 марта в Одессе вражеский дрон нанес удар по многоэтажке, что привело к полному разрушению одного из подъездов дома. Экологи подсчитали, что за ту ночь россияне нанесли городу ущерб в 500 миллионов.