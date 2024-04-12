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Ущерб от попадания шахедов в Одесской области 17 марта превысил 170 миллионов гривен

12 апреля 2024 14:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Ущерб от попадания шахедов в Одесской области 17 марта превысил 170 миллионов гривен
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Российские кафиры в ночь на 17 марта нанесли удары дронами по Одессе и области. Во время этих атак вспыхнули пожары, произошло разрушение промышленных зданий, в результате чего государству нанесен ущерб более чем на 170 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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Ущерб от атаки 17 марта

В результате обстрела установлены засоры земельных участков металлическими обломками и строительными отходами общей площадью более 14 тысяч квадратных метров. Специалисты подсчитали, что сумма ущерба составляет более 173 миллионов гривен.

Напомним, что из-за обстрела 17 марта произошло возгорание складских помещений сельскохозяйственного предприятия в Одесской области. Площадь пожара — 50 квадратных метров, в атмосферный воздух попали загрязнители, среди которых наибольшую долю составляет диоксид углерода — около 4 тонн. Общий размер рассчитанного ущерба составляет более 12 тысяч гривен.

Ущерб от вражеских атак

Также мы писали, что Россия совершила массированную атаку на энергообъекты Одесской области 22 марта. В результате обстрелов произошел пожар зданий и нефтепродуктов, из-за чего в атмосферу региона попало полмиллиона тонн диоксида углерода.

Ранее мы сообщали, что 15 марта враг жестоко направил в Одессу баллистическую ракету, а вскоре ударил во второй раз. В результате ракетного удара по городу была повреждена критическая и гражданская инфраструктура, ущерб от атаки составляет более полумиллиарда гривен.

Одесса
пожар
Одесская область
дрон Шахид-136
убытки
атака
загрязнение

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