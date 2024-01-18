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Екологи підрахували збитки від ударів по Одесі 30 грудня

18 січня 2024 13:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Екологи підрахували збитки від ударів по Одесі 30 грудня
Наслідки влучання у багатоповерхівку. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Напередодні Нового року, 29 грудня, російські окупанти атакували Одесу протикорабельними ракетами, які влучили у житлові будинки. Екологи підрахували, скільки збитків зазнала держава від цього удару.

Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

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Внаслідок ракетного удару було пошкоджено 16-поверховий житловий будинок у Хаджибейському районі. Також від влучання виникла пожежа площею 400 квадратних метрів, від якої  31,9 тонни вуглецю потрапило до атмосферного повітря, спричинив шкоду, яка оцінена державними інспекторами в сумі 96,4 тисячі гривень.

"Ця сума увійде до єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю внаслідок збройної агресії", — йдеться у повідомленні. 

Збитки в Одеському районі

Крім того, раніше, 17 грудня, ворожий безпілотник впав на приватні житлові будинки в Одеському районі. Тоді було встановлено засмічення металевими уламками та будівельними відходами земельних ділянок загальною площею понад 3 тисячі квадратних метрів. Загальна сума збитків склала понад 180 мільйонів гривень.

Нагадаємо, в Одеській області викрили директора підприємства, який займався незаконною вирубкою лісів на території Національного природного парку. Своїми діями чоловік завдав збитків екології на 145 мільйонів гривень.  

Одеса
Одеська область
Новини Одеси
екологія
ракетний удар

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