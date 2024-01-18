Екологи підрахували збитки від ударів по Одесі 30 грудня

Наслідки влучання у багатоповерхівку. Фото: Новини.LIVE

Напередодні Нового року, 29 грудня, російські окупанти атакували Одесу протикорабельними ракетами, які влучили у житлові будинки. Екологи підрахували, скільки збитків зазнала держава від цього удару.

Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

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Скільки збитків зазначала держава від удару по Одесі

Внаслідок ракетного удару було пошкоджено 16-поверховий житловий будинок у Хаджибейському районі. Також від влучання виникла пожежа площею 400 квадратних метрів, від якої 31,9 тонни вуглецю потрапило до атмосферного повітря, спричинив шкоду, яка оцінена державними інспекторами в сумі 96,4 тисячі гривень.

"Ця сума увійде до єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю внаслідок збройної агресії", — йдеться у повідомленні.

Збитки в Одеському районі

Крім того, раніше, 17 грудня, ворожий безпілотник впав на приватні житлові будинки в Одеському районі. Тоді було встановлено засмічення металевими уламками та будівельними відходами земельних ділянок загальною площею понад 3 тисячі квадратних метрів. Загальна сума збитків склала понад 180 мільйонів гривень.

Нагадаємо, в Одеській області викрили директора підприємства, який займався незаконною вирубкою лісів на території Національного природного парку. Своїми діями чоловік завдав збитків екології на 145 мільйонів гривень.