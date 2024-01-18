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Экологи подсчитали ущерб от ударов по Одессе 30 декабря

18 января 2024 13:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Экологи подсчитали ущерб от ударов по Одессе 30 декабря
Последствия попадания в многоэтажку. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В канун Нового года, 29 декабря, российские оккупанты атаковали Одессу противокорабельными ракетами, попавшими в жилые дома. Экологи подсчитали, сколько ущерба понесло государство от этого удара.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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В результате ракетного удара был поврежден 16-этажный жилой дом в Хаджибейском районе. Также от попадания возник пожар площадью 400 квадратных метров, от которого 31,9 тонны углерода попало в атмосферный воздух, нанес ущерб, оцененный государственными инспекторами в сумме 96,4 тысячи гривен.

"Эта сумма войдет в единый реестр ущерба, нанесенного окружающей среде в результате вооруженной агрессии", — говорится в сообщении.

Ущерб в Одесском районе

Кроме того, ранее 17 декабря вражеский беспилотник упал на частные жилые дома в Одесском районе. Тогда было установлено засор металлическими обломками и строительными отходами земельных участков общей площадью более 3 тысяч квадратных метров. Общая сумма ущерба составила более 180 миллионов гривен.

Напомним, в Одесской области разоблачен директор предприятия, занимавшийся незаконной вырубкой лесов на территории Национального природного парка. Своими действиями мужчина нанес ущерб экологии на 145 миллионов гривен.

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ракетный удар

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