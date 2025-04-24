Економічна криза у світі 2025 — як це вплине на Україну

Фондова біржа США Фото: Турнавігатор

Риторика Дональда Трампа вже серйозно підірвала довіру до США як надійного торгівельного партнера. Світові гравці дедалі частіше говорять про непередбачуваність Вашингтона, адже майже кожна заява американського президента провокує чергову ланцюгову реакцію на економічних ринках. Це змушує багато країн шукати нові економічні опори. Глобальні фінансові ринки сьогодні перебувають у стані нестабільності. Але чи вдасться світовій економіці подолати цю кризу?

Про це журналісти Новини.LIVE запитали в економіста Едуарда Каражия.

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Можливості під час кризи

Криза в економіці, для одних — можливість для інших. Поки Штати скорочують торгівлю, а Китай — у пошуку нових партнерів, Україна цілком може скористатися моментом. Особливо — в агросекторі, де ми вже маємо серйозний експортний потенціал. Українські кукурудза, пшениця, соняшник можуть частково замінити американську продукцію на азійських ринках. І навіть падіння світових цін може зіграти нам на руку.

"У нас ще є залишки врожаю минулого року. А головне — ціни на енергоносії падають. Для України це шанс знизити собівартість. Це не означає, що все стане дешевше. Але якщо енергія — дешевша, то й собівартість продукції — нижча", — каже економіст Едуард Каражия.

Економіст Едуард Каражия, про можливості під час кризи. Фото: Новини.LIVE

Навіть у період глобальної нестабільності — а можливо, саме завдяки їй — Україна має шанс вийти за межі сировинної моделі й стати надійним логістичним та торгівельним партнером для країн Азії.

Новий альянс — без США

Поки Трамп руйнує глобальні правила, решта світу вже перебудовує свої стратегії. Європа веде перемовини з Китаєм, Азія — з Латинською Америкою. Народжується нова конфігурація без участі США. Можливо, тимчасова. Але вона показує — світ більше не чекає дозволу з Вашингтона.

"Якщо Трамп вводить +20% на європейські товари — Європа має відповісти тим самим. Тому що 70% компонентів американських товарів — не американського виробництва. І все подорожчає. Автомобілебудування, яке для США завжди був символом, просто зупиниться", — зазначив експерт.

Експерт Едуард Каражия, про новий альянс без США. Фото: Новини.LIVE

За словами економіста, те, що раніше здавалося немислимим — наприклад, скасування мит між ЄС і Китаєм — сьогодні перетворюється на прагматичну необхідність.

Надлишок продукції

На глобальному рівні вже почалося переосмислення ролі Сполучених Штатів. Світові гравці шукають нових балансів, нових альянсів. Пропозиція ЄС обнулити мита у торгівлі з Китаєм була б немислимою ще кілька років тому. Але тепер — цілком реальна. Якщо Трамп і далі діятиме за принципом "усе або нічого" — він може втратити все.

"Світ буде шукати, куди збувати продукцію. Якщо виробляється більше, ніж споживається — це перевиробництво, а отже — криза. І вона може бути безпрецедентною. Китай, Японія, Південна Корея — вже ведуть перемовини між собою. А Америка з такими діями просто втратить авторитет. І я думаю, що її парламент втрутиться. Бо інакше — це дорога в економічну прірву", — каже економіст.

Економіст Едуард Каражия, про надлишок продук ції. Фото: Новини.LIVE

Зміна глобальних ролей — це завжди тест для середніх гравців. Хтось втрачає — хтось отримує новий шанс. Україна нині якраз у тій точці, де "перебудова" несе не лише виклики, а й можливості. Вчасне переорієнтування на ринки Азії, зниження виробничих витрат, адаптивність агросектору — все це може зміцнити економічну позицію країни навіть на тлі турбулентності.

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