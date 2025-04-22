Обробка вантажів у портах Одещини стрімко скоротилася — які причини

Обробка вантажів у портах Одещини сильно скоротилася — причини
У січні-березні 2025 року українські порти перевалили 23 мільйони тонн вантажів, що на 4,8 млн тонн менше, ніж у першому кварталі 2024 року. Це пов'язують зі скороченням деяких галузей виробництва та порушенням логістики внаслідок обстрілів.
Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.
Скорочення обсягів
Скорочення обсягів перевалки, за повідомленням Адміністрації морських портів України, пов’язане зі зменшення обсягів експорту. Зокрема, це стосується товарів аграрного сектору. Однак також вплинули нестабільність ринків і порушення логістичних ланцюгів. Крім того, суттєво скоротилося виробництво у металургійній галузі.
"Суттєво скоротилося виробництво у металургійній галузі — одному з флагманів української економіки до початку повномасштабної війни. Раніше 75–80% металопродукції йшли на експорт, нині ж обсяги її виготовлення значно зменшилися", — йдеться у повідомленні Адміністрації морських портів.
Хто обробив більше вантажів
Найбільший обсяг вантажів обробив "Південний" — 10,6 млн тонн. Чорноморський — 6,6 млн, а Одеський порт — 3,5 млн тонн. Ізмаїльський, Ренійський та Усть-дунайський мають менші показники — разом вони перевалили понад 2,3 млн тонн.
"Попри обстріли та загрози з боку російської армії, порти продовжують стабільно працювати завдяки злагодженій роботі портовиків, Збройних Сили та ВМС ЗС України, які забезпечують безпеку судноплавства", — додають в АМПУ.
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