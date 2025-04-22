Обробка вантажів у портах Одещини стрімко скоротилася — які причини

Порт на Одещині. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У січні-березні 2025 року українські порти перевалили 23 мільйони тонн вантажів, що на 4,8 млн тонн менше, ніж у першому кварталі 2024 року. Це пов'язують зі скороченням деяких галузей виробництва та порушенням логістики внаслідок обстрілів.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

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Скорочення обсягів

Скорочення обсягів перевалки, за повідомленням Адміністрації морських портів України, пов’язане зі зменшення обсягів експорту. Зокрема, це стосується товарів аграрного сектору. Однак також вплинули нестабільність ринків і порушення логістичних ланцюгів. Крім того, суттєво скоротилося виробництво у металургійній галузі.

"Суттєво скоротилося виробництво у металургійній галузі — одному з флагманів української економіки до початку повномасштабної війни. Раніше 75–80% металопродукції йшли на експорт, нині ж обсяги її виготовлення значно зменшилися", — йдеться у повідомленні Адміністрації морських портів.

Хто обробив більше вантажів

Найбільший обсяг вантажів обробив "Південний" — 10,6 млн тонн. Чорноморський — 6,6 млн, а Одеський порт — 3,5 млн тонн. Ізмаїльський, Ренійський та Усть-дунайський мають менші показники — разом вони перевалили понад 2,3 млн тонн.

"Попри обстріли та загрози з боку російської армії, порти продовжують стабільно працювати завдяки злагодженій роботі портовиків, Збройних Сили та ВМС ЗС України, які забезпечують безпеку судноплавства", — додають в АМПУ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про скандальний продаж російського танкера. А також про викид пальмової олії в море.