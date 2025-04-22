Обработка грузов в портах Одесской области стремительно сократилась - какие причины

Порт в Одесской области. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В январе-марте 2025 года украинские порты перевалили 23 миллионов тонн грузов, что на 4,8 млн тонн меньше, чем в первом квартале 2024 года. Это связывают с сокращением некоторых отраслей производства и нарушением логистики вследствие обстрелов.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

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Сокращение объемов

Сокращение объемов перевалки, по сообщению Администрации морских портов Украины, связано с уменьшением объемов экспорта. В частности это касается товаров аграрного сектора. Однако также повлияла нестабильность рынков и нарушение логистических цепей. Кроме того, существенно сократилось производство в металлургической отрасли.

"Существенно сократилось производство в металлургической отрасли — одном из флагманов украинской экономики до начала полномасштабной войны. Ранее 75-80% металлопродукции шли на экспорт, сейчас же объемы ее изготовления значительно уменьшились",— говорится в сообщении Администрации морских портов.

Кто обработал больше грузов

Наибольший объем грузов обработал "Пивденный" — 10,6 млн тонн. Черноморский — 6,6 млн, а Одесский порт — 3,5 млн тонн. Измаильский, ренийский и усть-дунайский имеют меньшие показатели — вместе они перевалили более 2,3 млн. тонн.

"Несмотря на обстрелы и угрозы со стороны российской армии, порты продолжают стабильно работать благодаря слаженной работе портовиков, Вооруженных Сил и ВМС ВС Украины, которые обеспечивают безопасность судоходства",— добавляют в АМПУ.

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