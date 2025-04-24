Экономический кризис в мире 2025 - как это повлияет на Украину

Фондовая биржа США. Фото: Турнавигатор

Риторика Дональда Трампа уже серьезно подорвала доверие к США как надежному торговому партнеру. Мировые игроки все чаще говорят о непредсказуемости Вашингтона, ведь почти каждое заявление американского президента провоцирует очередную цепную реакцию на экономических рынках. Это заставляет многие страны искать новые экономические опоры. Глобальные финансовые рынки сегодня находятся в состоянии нестабильности. Но удастся ли мировой экономике преодолеть этот кризис?

Об этом журналисты Новини.LIVE спросили у экономиста Эдуарда Каражия.

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Возможности во время кризиса

Кризис в экономике, для одних — возможность для других. Пока Штаты сокращают торговлю, а Китай — в поиске новых партнеров, Украина вполне может воспользоваться моментом. Особенно - в агросекторе, где мы уже имеем серьезный экспортный потенциал. Украинские кукуруза, пшеница, подсолнечник могут частично заменить американскую продукцию на азиатских рынках. И даже падение мировых цен может сыграть нам на руку.

"У нас еще есть остатки урожая прошлого года. А главное — цены на энергоносители падают. Для Украины это шанс снизить себестоимость. Это не значит, что все станет дешевле. Но если энергия — дешевле, то и себестоимость продукции — ниже", — говорит экономист Эдуард Каражия.

Экономист Эдуард Каражия, о возможностях во время кризиса. Фото: Новини.LIVE

Даже в период глобальной нестабильности — а возможно, — Украина имеет шанс выйти за пределы сырьевой модели и стать надежным логистическим и торговым партнером для стран Азии.

Новый альянс — без США

Пока Трамп разрушает глобальные правила, остальной мир уже перестраивает свои стратегии. Европа ведет переговоры с Китаем, Азия - с Латинской Америкой. Рождается новая конфигурация без участия США. Возможно, временная. Но она показывает — мир больше не ждет разрешения из Вашингтона.

"Если Трамп вводит +20% на европейские товары - Европа должна ответить тем же. Потому что 70% компонентов американских товаров — не американского производства. И все подорожает. Автомобилестроение, которое для США всегда было символом, просто остановится", — отметил эксперт.

Эксперт Эдуард Каражия, о новом альянсе без США. Фото: Новини.LIVE

По словам экономиста, то, что раньше казалось немыслимым — например, отмена пошлин между ЕС и Китаем — сегодня превращается в прагматическую необходимость.

Избыток продукции

На глобальном уровне уже началось переосмысление роли Соединенных Штатов. Мировые игроки ищут новых балансов, новых альянсов. Предложение ЕС обнулить пошлины в торговле с Китаем было бы немыслимым еще несколько лет назад. Но теперь — вполне реальное. Если Трамп и дальше будет действовать по принципу "все или ничего", — он может потерять все.

"Мир будет искать, куда сбывать продукцию. Если производится больше, чем потребляется — это перепроизводство, а значит — кризис. И он может быть беспрецедентным. Китай, Япония, Южная Корея — уже ведут переговоры между собой. А Америка с такими действиями просто потеряет авторитет. И я думаю, что ее парламент вмешается. Иначе — это дорога в экономическую пропасть", — говорит экономист.

Экономист Эдуард Каражия, об избытке продукции. Фото: Новини.LIVE

Смена глобальных ролей — это всегда тест для средних игроков. Кто-то теряет — кто-то получает новый шанс. Украина сейчас как раз в той точке, где "перестройка" несет не только вызовы, но и возможности. Своевременная переориентация на рынки Азии, снижение производственных затрат, адаптивность агросектора — все это может укрепить экономическую позицию страны даже на фоне турбулентности.

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