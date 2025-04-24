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Экономические реалии — выиграет ли Украина от мирового кризиса

24 апреля 2025 06:33
Виктория Яслык - редактор
Виктория Яслык
редактор
Экономический кризис в мире 2025 - как это повлияет на Украину
Фондовая биржа США. Фото: Турнавигатор
Виктория Яслык - редактор
Виктория Яслык
редактор

Риторика Дональда Трампа уже серьезно подорвала доверие к США как надежному торговому партнеру. Мировые игроки все чаще говорят о непредсказуемости Вашингтона, ведь почти каждое заявление американского президента провоцирует очередную цепную реакцию на экономических рынках. Это заставляет многие страны искать новые экономические опоры. Глобальные финансовые рынки сегодня находятся в состоянии нестабильности. Но удастся ли мировой экономике преодолеть этот кризис?

Об этом журналисты Новини.LIVE спросили у экономиста Эдуарда Каражия.

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Возможности во время кризиса

Кризис в экономике, для одних  возможность для других. Пока Штаты сокращают торговлю, а Китай — в поиске новых партнеров, Украина вполне может воспользоваться моментом. Особенно - в агросекторе, где мы уже имеем серьезный экспортный потенциал. Украинские кукуруза, пшеница, подсолнечник могут частично заменить американскую продукцию на азиатских рынках. И даже падение мировых цен может сыграть нам на руку.

"У нас еще есть остатки урожая прошлого года. А главное цены на энергоносители падают. Для Украины это шанс снизить себестоимость. Это не значит, что все станет дешевле. Но если энергия дешевле, то и себестоимость продукции ниже",  говорит экономист Эдуард Каражия.

Економіст Едуард Каражия, про можливості під час кризи
Экономист Эдуард Каражия, о возможностях во время кризиса. Фото: Новини.LIVE

Даже в период глобальной нестабильности а возможно,  Украина имеет шанс выйти за пределы сырьевой модели и стать надежным логистическим и торговым партнером для стран Азии.

Новый альянс — без США

Пока Трамп разрушает глобальные правила, остальной мир уже перестраивает свои стратегии. Европа ведет переговоры с Китаем, Азия - с Латинской Америкой. Рождается новая конфигурация без участия США. Возможно, временная. Но она показывает мир больше не ждет разрешения из Вашингтона.

"Если Трамп вводит +20% на европейские товары - Европа должна ответить тем же. Потому что 70% компонентов американских товаров не американского производства. И все подорожает. Автомобилестроение, которое для США всегда было символом, просто остановится",  отметил эксперт.

Економіст Едуард Каражия, про новий альянс без США
Эксперт Эдуард Каражия, о новом альянсе без США. Фото: Новини.LIVE

По словам экономиста, то, что раньше казалось немыслимым например, отмена пошлин между ЕС и Китаем  сегодня превращается в прагматическую необходимость.

Избыток продукции

На глобальном уровне уже началось переосмысление роли Соединенных Штатов. Мировые игроки ищут новых балансов, новых альянсов. Предложение ЕС обнулить пошлины в торговле с Китаем было бы немыслимым еще несколько лет назад. Но теперь вполне реальное. Если Трамп и дальше будет действовать по принципу "все или ничего", — он может потерять все.

"Мир будет искать, куда сбывать продукцию. Если производится больше, чем потребляется это перепроизводство, а значит  кризис. И он может быть беспрецедентным. Китай, Япония, Южная Корея  уже ведут переговоры между собой. А Америка с такими действиями просто потеряет авторитет. И я думаю, что ее парламент вмешается. Иначе  это дорога в экономическую пропасть",  говорит экономист.

Економіст Едуард Каражия, про надлишок продукції
Экономист Эдуард Каражия, об избытке продукции. Фото: Новини.LIVE

Смена глобальных ролей это всегда тест для средних игроков. Кто-то теряет  кто-то получает новый шанс. Украина сейчас как раз в той точке, где "перестройка" несет не только вызовы, но и возможности. Своевременная переориентация на рынки Азии, снижение производственных затрат, адаптивность агросектора все это может укрепить экономическую позицию страны даже на фоне турбулентности.

Ранее мы писали, что обработка грузов в портах Одесской области сильно сократилась причины. А также, о том, как Украине восстановить экономику после войны.

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