Ексголову Фонду держмайна Сенніченка оголосили у розшук, — НАБУ

Дмитро Сенніченко у розшуку. Фото: slovoidilo.ua

Оголошені в розшук є підозрюваними у справі щодо створення злочинної організації та заволодіння коштами Одеського припортового заводу. Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього голову Фонду державного майна Дмитра Сенниченка та ще низку посадовців.

Про це інформує НАБУ.

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Вони входять до складу злочинної організації, яка причетна до заволодіння понад 500 мільйонів гривень АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". Очолював угруповання ексголова Фонду державного майна України, який тричі виступав викривачем корупції, подаючи відповідні заяви до НАБУ. Насправді ж він усував "конкурентів" на підприємствах зі сфери ФДМУ, аби заробляти могла лише підконтрольна злочинній організації компанія.

Разом із Сенниченком, що обіймав посаду голови Фонду державного майна України до 17 лютого 2022 року, у розшук оголосили:

банкіра Павла Присяжнюка

колишнього працівника Фонду держмайна, доцента кафедри Університету Державної фіскальної служби Андрія Гмиріна

колишнього виконувача обов'язків директора ОГХК Артура Сомова

колишнього виконувача обов’язків директора ОПЗ Миколу Парсентьєва

власників компанії "Агро Газ Трейдінг" Володимира Колота та Олександра Горбуненка













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Нагадаємо, що на Одещині ліквідовано підпільну тютюнову фабрику із щомісячним прибутком 12 млн грн. Масштабну схему нелегального виробництва та реалізації тютюнових виробів виявили в одному із районів області.