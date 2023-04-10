Эксглаву Фонда госимущества Сенниченко объявили в розыск, — НАБУ

Дмитрий Сенниченко в розыске. Фото: slovoidilo.ua

Объявленные в розыск подозреваемые по делу о создании преступной организации и завладении средствами Одесского припортового завода. Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего главу Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко и ряд чиновников.

Об этом информирует НАБУ.

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Они входят в состав преступной организации, причастной к завладению более 500 миллионов гривен АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания". Возглавлял группировку экспредседателя Фонда государственного имущества Украины, который трижды выступал разоблачителем коррупции, подавая соответствующие заявления в НАБУ. На самом же деле он устранял "конкурентов" на предприятиях из сферы ФГИУ, чтобы зарабатывать могла только подконтрольная преступной организации компания.

Вместе с Сенниченко, занимавшим должность главы Фонда государственного имущества Украины до 17 февраля 2022 года, в розыск объявили:

банкира Павла Присяжнюка

бывшего работника Фонда госимущества, доцента кафедры Университета Государственной фискальной службы Андрея Гмырина

бывшего исполняющего обязанности директора ОГХК Артура Сомова

бывшего исполняющего обязанности директора ОПЗ Николая Парсентьева

владельцев компании "Агро Газ Трейдинг" Владимира Колота и Александра Горбуненко













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Напомним, что в Одесской области ликвидирована подпольная табачная фабрика с ежемесячной прибылью 12 млн грн. Масштабная схема нелегального производства и реализации табачных изделий была обнаружена в одном из районов области.