Эксглаву Фонда госимущества Сенниченко объявили в розыск, — НАБУ
Объявленные в розыск подозреваемые по делу о создании преступной организации и завладении средствами Одесского припортового завода. Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего главу Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко и ряд чиновников.
Об этом информирует НАБУ.
Розыск экспредседателя Фонда госимущества Сенниченко
Они входят в состав преступной организации, причастной к завладению более 500 миллионов гривен АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания". Возглавлял группировку экспредседателя Фонда государственного имущества Украины, который трижды выступал разоблачителем коррупции, подавая соответствующие заявления в НАБУ. На самом же деле он устранял "конкурентов" на предприятиях из сферы ФГИУ, чтобы зарабатывать могла только подконтрольная преступной организации компания.
Вместе с Сенниченко, занимавшим должность главы Фонда государственного имущества Украины до 17 февраля 2022 года, в розыск объявили:
- банкира Павла Присяжнюка
- бывшего работника Фонда госимущества, доцента кафедры Университета Государственной фискальной службы Андрея Гмырина
- бывшего исполняющего обязанности директора ОГХК Артура Сомова
- бывшего исполняющего обязанности директора ОПЗ Николая Парсентьева
- владельцев компании "Агро Газ Трейдинг" Владимира Колота и Александра Горбуненко
Напомним, что в Одесской области ликвидирована подпольная табачная фабрика с ежемесячной прибылью 12 млн грн. Масштабная схема нелегального производства и реализации табачных изделий была обнаружена в одном из районов области.