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Эксглаву Фонда госимущества Сенниченко объявили в розыск, — НАБУ

10 апреля 2023 19:55
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Эксглаву Фонда госимущества Сенниченко объявили в розыск, — НАБУ
Дмитрий Сенниченко в розыске. Фото: slovoidilo.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Объявленные в розыск подозреваемые по делу о создании преступной организации и завладении средствами Одесского припортового завода. Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего главу Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко и ряд чиновников.

Об этом информирует НАБУ.

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Они входят в состав преступной организации, причастной к завладению более 500 миллионов гривен АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания". Возглавлял группировку экспредседателя Фонда государственного имущества Украины, который трижды выступал разоблачителем коррупции, подавая соответствующие заявления в НАБУ. На самом же деле он устранял "конкурентов" на предприятиях из сферы ФГИУ, чтобы зарабатывать могла только подконтрольная преступной организации компания.

Вместе с Сенниченко, занимавшим должность главы Фонда государственного имущества Украины до 17 февраля 2022 года, в розыск объявили:

  • банкира Павла Присяжнюка
  • бывшего работника Фонда госимущества, доцента кафедры Университета Государственной фискальной службы Андрея Гмырина
  • бывшего исполняющего обязанности директора ОГХК Артура Сомова
  • бывшего исполняющего обязанности директора ОПЗ Николая Парсентьева
  • владельцев компании "Агро Газ Трейдинг" Владимира Колота и Александра Горбуненко
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Напомним, что в Одесской области ликвидирована подпольная табачная фабрика с ежемесячной прибылью 12 млн грн. Масштабная схема нелегального производства и реализации табачных изделий была обнаружена в одном из районов области.

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