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Експерт розповів, коли в Одесі будуть найтриваліші блекаути

22 грудня 2024 15:45
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення світла в Україні: чому в Одесі найтриваліші блекаути
Будинок без світла. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У разі чергової російської атаки на енергосистему України та сильних морозів, в Одеській області відключення електроенергії триватимуть довше, ніж у багатьох інших регіонах. Причиною є значні пошкодження енергетичної інфраструктури, а також обмеження в передачі електроенергії в напрямку півдня країни.

Про це в коментарі "Київ24" розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

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Експерт пояснює, що ситуація є об'єктивною і залежить від стану об'єднаної енергосистеми. За словами Рябцева, Одеса залишається одним із регіонів із найскладнішою ситуацією з електроенергією, і це викликано низкою причин.

"Цілком можливо, що дефіцит електроенергії в Україні сягатиме трьох гігават. Це дві-три черги вимкнень, або від чотирьох до восьми годин без світла для побутових споживачів", — пояснює експерт.

Складна ситуація у великих містах

Для Одеси ситуація ускладнюється ще й тим, що об'єднана енергосистема України має обмеження у передачі необхідних обсягів енергії із заходу на південь. Навіть повне використання імпорту не дозволяє забезпечити стабільне енергопостачання.

"На жаль, у тих районах, які постраждають від обстрілів, наприклад, Одеса чи Харків, а також Дніпро, періоди відключень будуть тривалішими. Це об'єктивна реальність, і тут немає великої несправедливості", — додає експерт.

Зазначимо, що критична інфраструктура міста поступово відновлюється, але на відновлення пошкоджених об’єктів потрібен час і ресурси. 

Нагадаємо, сьогодні в Одесі проводять планові роботи на електромережах. Також ми писали, що декілька вулиць у місті відключили від водопостачання.

Одеса Новини Одеси ДТЕК відключення світла світло графіки відключень світла

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