Графік ремонтних робіт на електромережах в Одесі 22 грудня

Масштабні відключення світла в Одесі сьогодні — причини
В Одесі сьогодні, 22 грудня, проводитимуться ремонтні роботи на електромережах у Південному, Північному та Центральному РЕМ. Під час робіт можливі тимчасові відключення світла. Роботи триватимуть до 20:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла через планові роботи
Південний РЕМ:
- вул. Довга, 93-123,
- вул. Костанді, 68-129,
- вул. Люстдорфська дор., 129-179,
- вул. Михайла Жука (Новгородська), 1-53,
- вул. Сумська, 65а,
- вул. Айвазовського, 34, 53-102,
- вул. Волокидіна (Шолохова), 1-12,
- пров. Теофіла Фраєрмана (пров. 2й Новгородський), 1-14,
- пров. Дворникова (пров. Новгородський), 2-12,
- пров. Козацький,
- пров. Характерників,
- пров. Кобзарський,
- вул. Львівська, 29-78,
- вул. Левітана, 59,61,
- вул. Наукова (Шишкіна), 51-63,
- пров. 2-3й Юннатів, 1-8,
- пров. Трудовий, 1-8.
Роботи до 17.00
- Фонтанська дор., 106/37,40,
- пров. Рівності, 92,
- вул. Абрикосова, 4-105,
- вул. Дубовий Гай, 2-57,
- вул. Лігінська, 1-33,
- вул. Бориса Едуардса, 28-40,
- пров. Янтарний, 6-8,
- вул. Рівності, 84-104,195,
- пров. 1й Рівності, 86,90,197,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- вул. Калинова (тупик Байкал), 2-8,
- вул. Дачна, 4/2,
- тупик Виноградний, 1-7,
- пров. Аркадіївський, 4-5,
- вул. Рибальська, 20,
- вул. Андрія Музичка (Гвардійська), 1-4
Роботи до 19.00
Північний РЕМ:
- вул. Ч.Козацтва, 110, 110/298а.
Роботи до 20.00
Центральний РЕМ:
- Фонтанська дор., 14-69,
- вул. Січових стрільців (Леваневського), 1-9,
- вул. Толвінського (тупик Леваневського), 1/3,
- пров. Гонсіоровського (пров. Леваневського), 9,
- вул. Полунична, 6-20,
- пров. Полуничний, 1-31,
- вул. Педагогічна, 2-58,
- пров. Педагогічний, 3-6,
- пров. Тополиний, 1,17,
- пров. Гвоздичний, 3-4,
- вул. Валерія Самофалова (Каманіна), 1-25,
- пров. Кортацці (пров. Каманіна), 1-4,
- пров. Морський, 2-29,
- вул. Тіниста, 10-34,
- пров. Економічний, 1-5,
- вул. Кільцева, 8,8а,
- пров. Кришталевий, 1-4,
- вул. Радісна, 32-54,
- вул. Балтиморська (Посмітного), 1-33,
- вул. Сонячна, 7-8,
- пров. Світлий, 3-7,
- пров. Північний, 3-12,
- пров. Курортний, 2-3,
- вул. Гранатна, 28-54,
- вул. Дубова, 1-31,
- вул. Профспілкова, 2-34,
- вул. Пшенична, 7-24,
- вул. С.Ріхтера, 35-124,
- вул. Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1-10,
- вул. Туристська, 20-46,
- пров. 1,3й Кипарисний,
- пров. Джутовий, 1-10,
- пров. Конструкторський, 1-11,
- пров. Литавровий, 1-12,
- пров. Радіальний, 1-12,
- вул. Ц.Аеропорт, 1-23,
- вул. Кондрашина, 11-43,
- пров. Університетський, 1,
- вул. Малишевського, 54-167,
- вул. Леся Курбаса, 1-18,
- вул. Штурвальна, 3-13,
- вул. Франка, 7-40,
- пров. І.Франка, 1-19.
Роботи до 19.00
- вул. Балківська, 50,52а,
- вул. Розкидайлівська, 56-65.
Роботи до 20.00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі не передбачені стабілізаційні відключення світла. Також в Україні очікується чергове суттєве подорожчання електричної енергії. Тариф можуть переглянути з 1 червня 2025 року.
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