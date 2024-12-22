Графік ремонтних робіт на електромережах в Одесі 22 грудня

Енергетики ремонтують обладнання. Фото: ДТЕК

В Одесі сьогодні, 22 грудня, проводитимуться ремонтні роботи на електромережах у Південному, Північному та Центральному РЕМ. Під час робіт можливі тимчасові відключення світла. Роботи триватимуть до 20:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Південний РЕМ:

вул. Довга, 93-123,

вул. Костанді, 68-129,

вул. Люстдорфська дор., 129-179,

вул. Михайла Жука (Новгородська), 1-53,

вул. Сумська, 65а,

вул. Айвазовського, 34, 53-102,

вул. Волокидіна (Шолохова), 1-12,

пров. Теофіла Фраєрмана (пров. 2й Новгородський), 1-14,

пров. Дворникова (пров. Новгородський), 2-12,

пров. Козацький,

пров. Характерників,

пров. Кобзарський,

вул. Львівська, 29-78,

вул. Левітана, 59,61,

вул. Наукова (Шишкіна), 51-63,

пров. 2-3й Юннатів, 1-8,

пров. Трудовий, 1-8.

Роботи до 17.00

Фонтанська дор., 106/37,40,

пров. Рівності, 92,

вул. Абрикосова, 4-105,

вул. Дубовий Гай, 2-57,

вул. Лігінська, 1-33,

вул. Бориса Едуардса, 28-40,

пров. Янтарний, 6-8,

вул. Рівності, 84-104,195,

пров. 1й Рівності, 86,90,197,

пров. Абрикосовий, 1-29,

вул. Калинова (тупик Байкал), 2-8,

вул. Дачна, 4/2,

тупик Виноградний, 1-7,

пров. Аркадіївський, 4-5,

вул. Рибальська, 20,

вул. Андрія Музичка (Гвардійська), 1-4

Роботи до 19.00

Північний РЕМ:

вул. Ч.Козацтва, 110, 110/298а.

Роботи до 20.00

Центральний РЕМ:

Фонтанська дор., 14-69,

вул. Січових стрільців (Леваневського), 1-9,

вул. Толвінського (тупик Леваневського), 1/3,

пров. Гонсіоровського (пров. Леваневського), 9,

вул. Полунична, 6-20,

пров. Полуничний, 1-31,

вул. Педагогічна, 2-58,

пров. Педагогічний, 3-6,

пров. Тополиний, 1,17,

пров. Гвоздичний, 3-4,

вул. Валерія Самофалова (Каманіна), 1-25,

пров. Кортацці (пров. Каманіна), 1-4,

пров. Морський, 2-29,

вул. Тіниста, 10-34,

пров. Економічний, 1-5,

вул. Кільцева, 8,8а,

пров. Кришталевий, 1-4,

вул. Радісна, 32-54,

вул. Балтиморська (Посмітного), 1-33,

вул. Сонячна, 7-8,

пров. Світлий, 3-7,

пров. Північний, 3-12,

пров. Курортний, 2-3,

вул. Гранатна, 28-54,

вул. Дубова, 1-31,

вул. Профспілкова, 2-34,

вул. Пшенична, 7-24,

вул. С.Ріхтера, 35-124,

вул. Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1-10,

вул. Туристська, 20-46,

пров. 1,3й Кипарисний,

пров. Джутовий, 1-10,

пров. Конструкторський, 1-11,

пров. Литавровий, 1-12,

пров. Радіальний, 1-12,

вул. Ц.Аеропорт, 1-23,

вул. Кондрашина, 11-43,

пров. Університетський, 1,

вул. Малишевського, 54-167,

вул. Леся Курбаса, 1-18,

вул. Штурвальна, 3-13,

вул. Франка, 7-40,

пров. І.Франка, 1-19.

Роботи до 19.00

вул. Балківська, 50,52а,

вул. Розкидайлівська, 56-65.

Роботи до 20.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не передбачені стабілізаційні відключення світла. Також в Україні очікується чергове суттєве подорожчання електричної енергії. Тариф можуть переглянути з 1 червня 2025 року.