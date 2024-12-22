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Масштабні відключення світла в Одесі сьогодні — причини

22 грудня 2024 09:58
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Графік ремонтних робіт на електромережах в Одесі 22 грудня
Енергетики ремонтують обладнання. Фото: ДТЕК
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі сьогодні, 22 грудня, проводитимуться ремонтні роботи на електромережах у Південному, Північному та Центральному РЕМ. Під час робіт можливі тимчасові відключення світла. Роботи триватимуть до 20:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Де немає світла через планові роботи

Південний РЕМ:

  • вул. Довга, 93-123,
  • вул. Костанді, 68-129,
  • вул. Люстдорфська дор., 129-179,
  • вул. Михайла Жука (Новгородська), 1-53,
  • вул. Сумська, 65а,
  • вул. Айвазовського, 34, 53-102,
  • вул. Волокидіна (Шолохова), 1-12,
  • пров. Теофіла Фраєрмана (пров. 2й Новгородський), 1-14,
  • пров. Дворникова (пров. Новгородський), 2-12,
  • пров. Козацький,
  • пров. Характерників,
  • пров. Кобзарський,
  • вул. Львівська, 29-78,
  • вул. Левітана, 59,61,
  • вул. Наукова (Шишкіна), 51-63,
  • пров. 2-3й Юннатів, 1-8,
  • пров. Трудовий, 1-8. 

Роботи до 17.00

  • Фонтанська дор., 106/37,40,
  • пров. Рівності, 92,
  • вул. Абрикосова, 4-105,
  • вул. Дубовий Гай, 2-57,
  • вул. Лігінська, 1-33,
  • вул. Бориса Едуардса, 28-40,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • вул. Рівності, 84-104,195,
  • пров. 1й Рівності, 86,90,197,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • вул. Калинова (тупик Байкал), 2-8,
  • вул. Дачна, 4/2,
  • тупик Виноградний, 1-7,
  • пров. Аркадіївський, 4-5,
  • вул. Рибальська, 20,
  • вул. Андрія Музичка (Гвардійська), 1-4

Роботи до 19.00

Північний РЕМ:

  • вул. Ч.Козацтва, 110, 110/298а. 

Роботи до 20.00

Центральний РЕМ:

  • Фонтанська дор., 14-69,
  • вул. Січових стрільців (Леваневського), 1-9,
  • вул. Толвінського (тупик Леваневського), 1/3,
  • пров. Гонсіоровського (пров. Леваневського), 9,
  • вул. Полунична, 6-20,
  • пров. Полуничний, 1-31,
  • вул. Педагогічна, 2-58,
  • пров. Педагогічний, 3-6,
  • пров. Тополиний, 1,17,
  • пров. Гвоздичний, 3-4,
  • вул. Валерія Самофалова (Каманіна), 1-25,
  • пров. Кортацці (пров. Каманіна), 1-4,
  • пров. Морський, 2-29,
  • вул. Тіниста, 10-34,
  • пров. Економічний, 1-5,
  • вул. Кільцева, 8,8а,
  • пров. Кришталевий, 1-4,
  • вул. Радісна, 32-54,
  • вул. Балтиморська (Посмітного), 1-33,
  • вул. Сонячна, 7-8,
  • пров. Світлий, 3-7,
  • пров. Північний, 3-12,
  • пров. Курортний, 2-3,
  • вул. Гранатна, 28-54,
  • вул. Дубова, 1-31,
  • вул. Профспілкова, 2-34,
  • вул. Пшенична, 7-24,
  • вул. С.Ріхтера, 35-124,
  • вул. Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1-10,
  • вул. Туристська, 20-46,
  • пров. 1,3й Кипарисний,
  • пров. Джутовий, 1-10,
  • пров. Конструкторський, 1-11,
  • пров. Литавровий, 1-12,
  • пров. Радіальний, 1-12,
  • вул. Ц.Аеропорт, 1-23,
  • вул. Кондрашина, 11-43,
  • пров. Університетський, 1,
  • вул. Малишевського, 54-167,
  • вул. Леся Курбаса, 1-18,
  • вул. Штурвальна, 3-13,
  • вул. Франка, 7-40,
  • пров. І.Франка, 1-19. 

Роботи до 19.00

  • вул. Балківська, 50,52а,
  • вул. Розкидайлівська, 56-65. 

Роботи до 20.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не передбачені стабілізаційні відключення світла. Також в Україні очікується чергове суттєве подорожчання електричної енергії. Тариф можуть переглянути з 1 червня 2025 року.

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Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

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