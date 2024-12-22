Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Масштабные отключения света в Одессе сегодня — причины arrow

Масштабные отключения света в Одессе сегодня — причины

22 декабря 2024 09:58
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
График ремонтных работ на электросетях в Одессе 22 декабря
Энергетики ремонтируют оборудование. Фото: ДТЭК
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе сегодня, 22 декабря, будут проводиться ремонтные работы на электросетях в Южном, Северном и Центральном РЭС. Во время работ возможны временные отключения света. Работы продлятся до 20:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:
Масштабные отключения света в Одессе сегодня — причины - фото 1
Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света из-за плановых работ

Южный РЭС:

  • ул. Долгая, 93-123,
  • ул. Костанди, 68-129,
  • ул. Люстдорфская взр., 129-179,
  • ул. Михаила Жука (Новгородская), 1-53,
  • ул. Сумская, 65а,
  • ул. Айвазовского, 34, 53-102,
  • ул. Волокидина (Шолохова), 1-12,
  • пер. Теофила Фраермана (пер. 2й Новгородский), 1-14,
  • пер. Дворникова (пер. Новгородский), 2-12,
  • пер. Казацкий,
  • пер. Характеристики,
  • пер. Кобзарский,
  • ул. Львовская, 29-78,
  • ул. Левитана, 59,61,
  • ул. Научная (Шишкина), 51-63,
  • пер. 2-3й Юннатов, 1-8,
  • пер. Трудовой, 1-8.

Работы до 17.00

  • Фонтанская дор., 106/37,40,
  • пер. Равенства, 92,
  • ул. Абрикосовая, 4-105,
  • ул. Дубовая Роща, 2-57,
  • ул. Лигинская, 1-33,
  • ул. Бориса Эдуардса, 28-40,
  • пер. Янтарный, 6-8,
  • ул. Равенства, 84-104,195,
  • пер. 1й Равенства, 86,90,197,
  • пер. Абрикосовый, 1-29,
  • ул. Калиновая (тупик Байкал), 2-8,
  • ул. Дачно, 4/2,
  • тупик Виноградный, 1-7,
  • пер. Аркадиевский, 4-5,
  • ул. Рыболовная, 20,
  • ул. Андрея Музычко (Гвардейская), 1-4

Работы до 19.00

Северный РЭС:

  • ул. Ч.Казачество, 110, 110/298а.

Работы до 20.00

Центральный РЭС:

  • Фонтанская дор., 14-69,
  • ул. Сечевых стрелков (Леваневского), 1-9,
  • ул. Толвинского (тупик Леваневского), 1/3,
  • пер. Гонсиоровского (пер. Леваневского), 9,
  • ул. Клубничная, 6-20,
  • пер. Клубничный, 1-31,
  • ул. Педагогическая, 2-58,
  • пер. Педагогический, 3-6,
  • пер. Тополиный, 1,17,
  • пер. Гвоздичный, 3-4,
  • ул. Валерия Самофалова (Каманина), 1-25,
  • пер. Кортацци (пер. Каманина), 1-4,
  • пер. Морской, 2-29,
  • ул. Тенистая, 10-34,
  • пер. Экономический, 1-5,
  • ул. Кольцевая, 8,8а,
  • пер. Хрустальный, 1-4,
  • ул. Радостная, 32-54,
  • ул. Балтиморская (Посмитного), 1-33,
  • ул. Солнечная, 7-8,
  • пер. Светлый, 3-7,
  • пер. Северный, 3-12,
  • пер. Курортный, 2-3,
  • ул. Гранатная, 28-54,
  • ул. Дубовая, 1-31,
  • ул. Профсоюзная, 2-34,
  • ул. Пшеничная, 7-24,
  • ул. С.Рихтера, 35-124,
  • ул. Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1-10,
  • ул. Туристская, 20-46,
  • пер. 1,3й Кипарисный,
  • пер. Джутовый, 1-10,
  • пер. Конструкторский, 1-11,
  • пер. Литавровый, 1-12,
  • пер. Радиальный, 1-12,
  • ул. Ц.Аэропорт, 1-23,
  • ул. Кондрашина, 11-43,
  • пер. Университетский, 1,
  • ул. Малышевского, 54-167,
  • ул. Леся Курбаса, 1-18,
  • ул. Штурвальная, 3-13,
  • ул. Франко, 7-40,
  • пер. И.Франко, 1-19.

Работы до 19.00

  • ул. Балковская, 50,52а,
  • ул. Раскидайловская, 56-65.

Работы до 20.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня в Одессе не предусмотрены стабилизационные отключения света. Также в Украине ожидается очередное существенное удорожание электрической энергии. Тариф можно просмотреть с 1 июня 2025 года.

Одесса ремонт Новости Одессы ДТЭК отключения света свет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:28 Россия вывела все ракетоносители с Черного моря — где есть угроза

09:58 Масштабные отключения света в Одессе сегодня — причины

09:55 У Садового объявили тендер на строительство нового АТП во Львове

09:35 Сотрудник ТЦК за взятку помог оформить отсрочку — приговор суда

09:17 Пробки до границы — где придется постоять на трассе Одесса-Рени

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

09:10 Возвращение из СЗЧ — как солдату восстановиться на службе

08:45 Украинцы могут снизить налоги — как это сделать во время войны

08:40 Россияне безуспешно атакуют позиции ВСУ — сводка Генштаба

08:12 Очереди из десятков автобусов — критическая ситуация на границе

07:54 Имущество супругов — что считается общей собственностью пары

10:28 Россия вывела все ракетоносители с Черного моря — где есть угроза

09:58 Масштабные отключения света в Одессе сегодня — причины

09:55 У Садового объявили тендер на строительство нового АТП во Львове

09:35 Сотрудник ТЦК за взятку помог оформить отсрочку — приговор суда

09:17 Пробки до границы — где придется постоять на трассе Одесса-Рени

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

09:10 Возвращение из СЗЧ — как солдату восстановиться на службе

08:45 Украинцы могут снизить налоги — как это сделать во время войны

08:40 Россияне безуспешно атакуют позиции ВСУ — сводка Генштаба

08:12 Очереди из десятков автобусов — критическая ситуация на границе

07:54 Имущество супругов — что считается общей собственностью пары

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать