График ремонтных работ на электросетях в Одессе 22 декабря

Энергетики ремонтируют оборудование. Фото: ДТЭК

В Одессе сегодня, 22 декабря, будут проводиться ремонтные работы на электросетях в Южном, Северном и Центральном РЭС. Во время работ возможны временные отключения света. Работы продлятся до 20:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Южный РЭС:

ул. Долгая, 93-123,

ул. Костанди, 68-129,

ул. Люстдорфская взр., 129-179,

ул. Михаила Жука (Новгородская), 1-53,

ул. Сумская, 65а,

ул. Айвазовского, 34, 53-102,

ул. Волокидина (Шолохова), 1-12,

пер. Теофила Фраермана (пер. 2й Новгородский), 1-14,

пер. Дворникова (пер. Новгородский), 2-12,

пер. Казацкий,

пер. Характеристики,

пер. Кобзарский,

ул. Львовская, 29-78,

ул. Левитана, 59,61,

ул. Научная (Шишкина), 51-63,

пер. 2-3й Юннатов, 1-8,

пер. Трудовой, 1-8.

Работы до 17.00

Фонтанская дор., 106/37,40,

пер. Равенства, 92,

ул. Абрикосовая, 4-105,

ул. Дубовая Роща, 2-57,

ул. Лигинская, 1-33,

ул. Бориса Эдуардса, 28-40,

пер. Янтарный, 6-8,

ул. Равенства, 84-104,195,

пер. 1й Равенства, 86,90,197,

пер. Абрикосовый, 1-29,

ул. Калиновая (тупик Байкал), 2-8,

ул. Дачно, 4/2,

тупик Виноградный, 1-7,

пер. Аркадиевский, 4-5,

ул. Рыболовная, 20,

ул. Андрея Музычко (Гвардейская), 1-4

Работы до 19.00

Северный РЭС:

ул. Ч.Казачество, 110, 110/298а.

Работы до 20.00

Центральный РЭС:

Фонтанская дор., 14-69,

ул. Сечевых стрелков (Леваневского), 1-9,

ул. Толвинского (тупик Леваневского), 1/3,

пер. Гонсиоровского (пер. Леваневского), 9,

ул. Клубничная, 6-20,

пер. Клубничный, 1-31,

ул. Педагогическая, 2-58,

пер. Педагогический, 3-6,

пер. Тополиный, 1,17,

пер. Гвоздичный, 3-4,

ул. Валерия Самофалова (Каманина), 1-25,

пер. Кортацци (пер. Каманина), 1-4,

пер. Морской, 2-29,

ул. Тенистая, 10-34,

пер. Экономический, 1-5,

ул. Кольцевая, 8,8а,

пер. Хрустальный, 1-4,

ул. Радостная, 32-54,

ул. Балтиморская (Посмитного), 1-33,

ул. Солнечная, 7-8,

пер. Светлый, 3-7,

пер. Северный, 3-12,

пер. Курортный, 2-3,

ул. Гранатная, 28-54,

ул. Дубовая, 1-31,

ул. Профсоюзная, 2-34,

ул. Пшеничная, 7-24,

ул. С.Рихтера, 35-124,

ул. Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1-10,

ул. Туристская, 20-46,

пер. 1,3й Кипарисный,

пер. Джутовый, 1-10,

пер. Конструкторский, 1-11,

пер. Литавровый, 1-12,

пер. Радиальный, 1-12,

ул. Ц.Аэропорт, 1-23,

ул. Кондрашина, 11-43,

пер. Университетский, 1,

ул. Малышевского, 54-167,

ул. Леся Курбаса, 1-18,

ул. Штурвальная, 3-13,

ул. Франко, 7-40,

пер. И.Франко, 1-19.

Работы до 19.00

ул. Балковская, 50,52а,

ул. Раскидайловская, 56-65.

Работы до 20.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня в Одессе не предусмотрены стабилизационные отключения света. Также в Украине ожидается очередное существенное удорожание электрической энергии. Тариф можно просмотреть с 1 июня 2025 года.