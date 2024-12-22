Отключение света в Украине: почему в Одессе самые продолжительные блекауты

Дом без света. Фото: Новини.LIVE

В случае очередной российской атаки на энергосистему Украины и сильных морозов в Одесской области отключения электроэнергии будут продолжаться дольше, чем во многих других регионах. Причиной являются значительные повреждения энергетической инфраструктуры, а также ограничения передачи электроэнергии в направлении юга страны.

Об этом в комментарии "Киев24" рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

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Эксперт объясняет, что ситуация объективна и зависит от состояния объединенной энергосистемы. По словам Рябцева, Одесса остается одним из регионов с самой сложной ситуацией с электроэнергией, и это вызвано рядом причин.

"Вполне возможно, что дефицит электроэнергии в Украине будет достигать трех гигаватт. Это две-три очереди отключений или от четырех до восьми часов без света для бытовых потребителей", — объясняет эксперт.

Сложная ситуация в больших городах

Для Одессы ситуация усугубляется тем, что объединенная энергосистема Украины имеет ограничения в передаче необходимых объемов энергии с запада на юг. Даже полное использование импорта не позволяет обеспечить стабильное энергоснабжение.

"К сожалению, в тех районах, которые пострадают от обстрелов, например Одесса или Харьков, а также Днепр, периоды отключений будут продолжительнее. Это объективная реальность, и здесь нет большой несправедливости", — добавляет эксперт.

Отметим, что критическая инфраструктура города постепенно восстанавливается, но для восстановления поврежденных объектов требуется время и ресурсы.

Напомним, сегодня в Одессе проводят плановые работы на электросетях. Также мы писали, что несколько улиц в городе отключили от водоснабжения.