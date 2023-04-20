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Експорт зерна з портів Одещини продовжиться, інакше країни Європи залишаться без якісного збіжжя

20 квітня 2023 15:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Експорт зерна з портів Одещини продовжиться
Балкер з зерном на завантаженні в Одесі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Порти Одеси та області продовжать працювати у рамках зернової угоди. Це необхідно для того, аби інші країни покращили якість свого продукту шляхом удосконалення до якості українського збіжжя.

Про це в етері національного телемарафону повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

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За його словами українське зерно давно є орієнтиром для інших країн за якістю й нарікати або спекулювати на цій темі не варто. 

"Ті, хто на цьому ринку, ті про це знають. Багато європейських країн в останні 5-7 років брали українське зерно для того, щоб змішати зі своїм і щоб підняти якість", — зазначив Микола Сольський.

Також очільник відомства наголосив, що через заборону на імпорт зерна у деяких країнах Європи, Україна недоотримує дуже багато грошей. 

"Ми це побачимо, точніше бюджет побачить, вже у найближчі пів року", — підсумував міністр аграрної політики. 

Експорт українського зерна скоротився

З листопада 2022 р. росіяни під різними приводами саботують та затягують час проведення інспекцій, що вже призвело до скорочення обсягів експорту української агропродукції на світові ринки на 15-18 млн тонн.

З квітня 2023 р. російські представники Спільного Координаційного Центру намагаються втрутитися у діяльність українських портів та експортерів шляхом нав’язування власних критеріїв визначення конкретних суден, що братимуть участь в Ініціативі. Наприклад, з 14 квітня росіяни без жодних пояснень відмовляють в реєстрації трьох суден (2 з яких на Китай), на які вже очікує вантаж в порту "Південний".

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